Bangladesh Border Voters Issue: भाजपा नेता दिलीप घोष ने पाक सेना प्रमुख को ‘गुंडा’ करार दिया

कोलकाता: पश्चिम बंगाल भाजपा के वरिष्ठ नेता दिलीप घोष ने पाकिस्तान सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर को गुंडा बताते हुए उनके हालिया भड़काऊ बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दी है।

मुनीर ने अमेरिका में एक कार्यक्रम के दौरान भारत को परमाणु हमले की धमकी देते हुए कहा था कि यदि पाकिस्तान के अस्तित्व को खतरा हुआ, तो वह आधी दुनिया को तबाह कर देगा।

इस बयान पर पलटवार करते हुए दिलीप घोष ने मुनीर को गुंडा और आतंकवादी करार दिया।

भाजपा नेता ने कहा कि एक आतंकवादी से अच्छी भाषा की उम्मीद नहीं की जा सकती है। वह गुंडा है, तो उससे ऐसी ही भाषा की उम्मीद की जा सकती है।

आईएएनएस से बातचीत के दौरान भाजपा नेता ने दो वोटर कार्ड मामले में बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि वह प्रेस वार्ता कर बताते हैं कि उनका नाम वोटर लिस्ट में नहीं है। उन्हें बताना चाहिए कि किस वोटर कार्ड से उन्होंने 2024 के लोकसभा चुनाव में वोट किया। चुनाव आयोग को दो वोटर कार्ड मामले में कड़ा स्टेप लेना चाहिए।

हालांकि, जब उनसे बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा के दो वोटर कार्ड से संबंधित चुनाव आयोग के नोटिस पर सवाल किया गया तो वह सवाल को टाल गए।

टीएमसी नेता की गिरफ्तारी पर भाजपा नेता ने कहा कि पूरा देश देख रहा है कि बंगाल के पुलिस थानों की हालत कैसी है; यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि धोखाधड़ी में शामिल लोग टीएमसी के नेता हैं और बंगाल का प्रतिनिधित्व करते हैं।

उन्होंने कहा कि बांग्लादेश सीमा से लगे लगभग 8-10 जिले ऐसे होंगे जहां मतदाताओं की संख्या अचानक बढ़ गई है।

मतदाताओं की संख्या में 25 प्रतिशत से 35 प्रतिशत तक की वृद्धि हुई है। ये सभी बांग्लादेशी मतदाता हैं। टीएमसी नेता इनका स्वागत करने, पैसे लेने और उन्हें मतदाता सूची में शामिल करने में शामिल रहे हैं।