भारत समाचार

Bihar Election 2025 : एनडीए ने प्रथम चरण का प्रचार अभियान सफलतापूर्वक चलाया: धर्मेंद्र प्रधान

धर्मेंद्र प्रधान बोले—एनडीए ने बिहार चुनाव में मजबूत बढ़त बनाई है
Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Nov 04, 2025, 05:11 PM
बिहार: एनडीए ने प्रथम चरण का प्रचार अभियान सफलतापूर्वक चलाया: धर्मेंद्र प्रधान

पटना: केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने मंगलवार को कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए ने पहले चरण में सफलतापूर्वक प्रचार अभियान चलाया। पटना के भाजपा मीडिया सेंटर में आयोजित एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि हम लोग एकजुट होकर 11 साल केंद्र में और 20 साल बिहार में सरकार चला रहे हैं। एक बार और हम लोग फिर जनादेश के लिए जनता के पास गए हैं।

उन्होंने दावा करते हुए कहा कि एनडीए इस चुनाव में बहुत बड़ी बढ़त के साथ आगे बढ़ चुका है, 14 नवंबर का रिजल्ट उसका प्रमाण होगा। उन्होंने कहा कि इस बार हमारे सामने तालमेल वाला महागठबंधन का चेहरा नहीं है। कितनी सीट पर कौन पार्टी चुनाव लड़ रही है, कौन सीट पर गठबंधन का कौन प्रत्याशी है, इसकी कोई स्पष्टता नहीं है। यही नहीं, नीतियों की भी स्पष्टता नहीं दिखती है।

उन्होंने आगे महागठबंधन के घोषणा पत्र को लेकर तंज कसते हुए कहा कि आसमान से चांद, तारा, सब कुछ देने के वादे का बड़बोलापन है, जबकि उसके विकल्प में 20 सालों के काम की उपलब्धि को लेकर हम जनता के बीच गए हैं। हमने संकल्प पत्र में अगले पांच साल में किए जाने वाले कार्यों को भी रखा है।

बिहार भाजपा के चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान ने आगे कहा कि इस बार एनडीए सरकार न्यू एज इकोनॉमी की ओर ले जाएगी। बिहार की जो मेधाशक्ति है, उससे देश की अर्थनीति प्रभावित होती है। इस बार के संकल्प पत्र में कहा गया है कि बिहार ग्लोबल जॉब मार्केट में मैन्युफैक्चरिंग, फूड प्रोसेसिंग, टूरिज्म सेक्टर हो या सर्विस सेंटर, सभी में बिहार का इम्पैक्ट ग्लोबल स्तर पर है। इस बार आने वाले समय में संकल्प किया है कि इसके पार्ट बिहार में शुरू होंगे। इससे नए रोजगार के सृजन होंगे।

उन्होंने लोगों से कहा कि मतदान जरूर करें। प्रजातंत्र में मत बड़ा हथियार है।

--आईएएनएस

 

 

Political NewsDharmendra PradhanBJP BiharBihar ElectionsPM ModiNitish KumarNDA Campaign

Related posts

Loading...

More from author

Loading...