Dharmendra Pradhan : 'विकसित भारत' का निर्माण प्रतिभाशाली स्कूली छात्रों के कंधों पर होगा : धर्मेंद्र प्रधान

नई दिल्ली: केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सोमवार को राजधानी दिल्ली में विकसित भारत बिल्डथॉन (वीबीबी) 2025 का उद्घाटन किया।

उद्घाटन सत्र के दौरान, केंद्रीय मंत्री ने छात्रों से बातचीत की और देश भर के स्कूलों और भाग लेने वाले छात्रों की उत्साहपूर्ण भागीदारी के लिए सराहना की।

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि विकसित भारत का निर्माण प्रतिभाशाली स्कूली छात्रों के कंधों पर होगा। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि 2047 तक विकसित भारत के प्रधानमंत्री मोदी के सपने को वीबीबी जैसे परिवर्तनकारी प्रयासों के माध्यम से साकार किया जाएगा। उन्होंने छात्रों से देश के भविष्य को आकार देने में सक्रिय भूमिका निभाने का भी आह्वान किया।

उन्होंने कहा, "यहां से निकले इनोवेटिव आइडियाज नए वैश्विक मॉडल बनाने और घरेलू व वैश्विक चुनौतियों के समाधान खोजने का मार्ग प्रशस्त करेंगे।"

उद्घाटन सत्र के बाद दो घंटे की एक नवाचार चुनौती भी आयोजित की गई, जिसमें 6 से 12वीं कक्षा के छात्रों ने एक लाइव टिंकरिंग सत्र में भाग लिया, जिसमें कक्षा 6 से 12वीं तक के छात्रों ने चार विषयों, आत्मनिर्भर भारत, स्वदेशी, वोकल फॉर लोकल, और समृद्धि पर आधारित प्रोटोटाइप बनाने के लिए टीमों में काम किया।

इस कार्यक्रम का एक विशेष आकर्षण स्कूल स्पॉटलाइट्स था, जिसमें दूरदराज के क्षेत्रों, आकांक्षी जिलों, पहाड़ी राज्यों और सीमांत क्षेत्रों के 150 स्कूलों ने अपनी प्रगति और अनुभव साझा किए।

केंद्रीय मंत्री ने छात्रों और शिक्षकों के साथ बातचीत करने के लिए दिल्ली पब्लिक स्कूल, मथुरा रोड और दिल्ली कैंट स्थित पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय नंबर 2 का भी दौरा किया।

प्रधान ने छात्रों के विभिन्न प्रोजेक्ट्स का अवलोकन किया और उनकी सीखने की प्रक्रिया की जानकारी प्राप्त की। उनकी रचनात्मकता और उत्साह की सराहना करते हुए, उन्होंने छात्रों को जिज्ञासु बने रहने के लिए प्रोत्साहित किया और उनकी असाधारण रचनात्मकता की सराहना की, जो 'आत्मनिर्भर भारत' के लक्ष्य की प्राप्ति में सक्रिय योगदान देगी।