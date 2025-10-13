Prince Khan Arrest : झारखंड में विदेश से आपराधिक गैंग चला रहे प्रिंस खान के 12 गुर्गे गिरफ्तार, हथियार और नकद जब्त

धनबाद: झारखंड के धनबाद जिले की पुलिस ने दुबई में बैठकर झारखंड में अपराध का नेटवर्क चला रहे गैंगस्टर प्रिंस खान गिरोह के 12 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। इनमें प्रिंस का राइट हैंड सैफी उर्फ मेजर भी शामिल है।

धनबाद के एसएसपी प्रभात कुमार ने बताया कि उन्हें सूचना मिली थी कि प्रिंस खान गैंग के लोग किसी बड़ी घटना को अंजाम देने के इरादे से धनबाद पहुंचे हैं। इसी इनपुट पर विशेष टीम गठित की गई, जिसने राजगंज थाना क्षेत्र से कुछ अपराधियों को पकड़ा। इसके बाद उनकी निशानदेही पर गिरोह से जुड़े ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया गया, जो अपराध की योजनाएं बनाते थे और हथियार से लेकर फंड मैनेज करने तक का काम करते थे।

गिरफ्तार आरोपियों में शूटर सूरज टांडी (संबलपुर), आशीष कुमार सिंह (जमशेदपुर), तौकीर राजा (वासेपुर) और लकी विशाल (जमशेदपुर) शामिल हैं। इनके अलावा गिरोह के साजिशकर्ता और वित्तीय संचालक अफरीदी राजा (वासेपुर), पवन कुमार सिंह (वासेपुर), ऋतिक कुमार विश्वकर्मा (कतरास), विक्रम कुमार साव, अमन कुमार गुप्ता, आकाश कुमार वर्णवाल, तौकिल अंसारी और अभिषेक पांडे को भी गिरफ्तार किया गया।

पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 1 देसी पिस्तौल, 1 देसी कट्टा, 3 जिंदा गोलियां, 2 देसी बम, 31,970 रुपए नगद, 2 मोटरसाइकिलें और 7 स्मार्टफोन जब्त किए।

एसएसपी प्रभात कुमार ने कहा कि गिरफ्तार आरोपियों से जुड़े कई प्राथमिकी विभिन्न थानों में दर्ज हैं। गिरफ्तार किए गए अपराधियों ने गैंग के बारे में अहम जानकारी दी है। प्रिंस खान के इन गुर्गों ने जिन व्यवसायियों से वसूली की है और जितनी वारदातें अंजाम दी हैं, उसके बारे में भी पुलिस को महत्वपूर्ण सुराग हाथ लगे हैं।

प्रिंस खान झारखंड का मोस्ट वांटेड गैंगस्टर है, जिसने पिछले चार साल से दुबई में पनाह ले रखी है। झारखंड पुलिस के आग्रह पर उसके खिलाफ इंटरपोल ने रेड कॉर्नर नोटिस जारी कर रखा है। कई हत्याओं और रंगदारी की घटनाओं की जिम्मेदारी वह वीडियो जारी करके लेता है।