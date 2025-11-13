भारत समाचार

Dhamtari Clean Water : धमतरी में घर-घर पहुंचा साफ पानी, 'जल जीवन मिशन' से बदली लोगों की जिंदगी

धमतरी में हर घर तक नल से स्वच्छ पानी, ग्रामीणों की जिंदगी में बड़ा बदलाव
Nov 13, 2025, 05:21 PM
छत्तीसगढ़: धमतरी में घर-घर पहुंचा साफ पानी, 'जल जीवन मिशन' से बदली लोगों की जिंदगी

धमतरी: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चल रहे ‘जल जीवन मिशन’ के तहत नल कनेक्शन के माध्यम से लोगों को स्वच्छ और गुणवत्तापूर्ण पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है, जिससे अब ग्रामीणों को पानी के लिए भटकना नहीं पड़ता।

छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में जल जीवन मिशन के तहत उल्लेखनीय काम हुआ है। जिले के लगभग सभी घरों में नल कनेक्शन से स्वच्छ पानी पहुंचाया जा रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि एक समय ऐसा था जब वे नदी, तालाब, कुएं और हैंडपंप से निकलने वाले दूषित पानी पीने को मजबूर थे। इस दूषित पानी के कारण उन्हें डायरिया समेत कई तरह की बीमारियों का सामना करना पड़ता था, जिससे कभी-कभी जान तक चली जाती थी। इसके अलावा, गर्मी के दिनों में पानी के लिए कई किलोमीटर दूर तक जाना पड़ता था।

अब हालात पूरी तरह बदल गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की क्रांतिकारी सोच और विजन के कारण आज हर घर में नल के जरिए स्वच्छ पानी पहुंच रहा है। लोगों ने बताया कि जल जीवन मिशन के तहत उनके घर में नल कनेक्शन लगाए गए हैं और सुबह-शाम पानी की आपूर्ति की जाती है। इससे न सिर्फ उनकी जिंदगी आसान हुई है, बल्कि स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां भी काफी हद तक खत्म हो गई हैं।

जिले की निवासी नेहा निषाद और नंदनी साहू ने आईएएनएस से बातचीत में बताया कि पहले हमारे घर में नल नहीं था। हमें मजबूरी में कुएं या हैंडपंप का गंदा पानी पीना पड़ता था, जिससे परिवार के लोगों को अक्सर बीमारियां हो जाती थीं। अब जल जीवन मिशन की वजह से हमें घर पर ही स्वच्छ पेयजल मिल रहा है। इसके लिए हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद करती हैं।

वहीं, हितग्राही सुरेश यादव ने कहा कि पहले हम नदियों और कुओं के दूषित पानी पीते थे, जिससे बार-बार बीमार पड़ते थे। अब घर में नल लग गया है और साफ पानी मिल रहा है। इसके लिए हम केंद्र सरकार के आभारी हैं।

--आईएएनएस

 

 

Clean Drinking WaterHealth ImprovementGovernment Schemespublic welfarerural developmentJal Jeevan MissionWater Supply India

