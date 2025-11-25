भारत समाचार

Ayodhya Devotees Gathering : अध्योया में आज बहुत ही खुशी का दिन: गोविंद देव गिरी

ध्वजारोहण से पहले अयोध्या में बड़ी संख्या में रामभक्त और संत पहुंचे, आयोजन को लेकर उत्साह और श्रद्धा चरम पर है।
Nov 25, 2025, 08:13 AM
अयोध्या: भव्य राम मंदिर के शिखर पर 'ध्वजारोहण' से पहले कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए रामभक्तों और संतों की भीड़ अयोध्या में जुटी है। पूरे श्रद्धाभाव के साथ रामभक्त इस धार्मिक कार्य के गवाह बनने के लिए उत्साहित हैं।

राम जन्मभूमि ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देव गिरी ने मीडिया से ​​बात करते हुए कहा कि हम लोग आज बहुत खुश है जिस दिन का हमें इंतजार रहता था, वह दिन आ गया है। मंदिर में सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है, कुछ शेष बची हुई है वह भी जल्द हो जाएंगी। इसके साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूरी तैयारियों का जायजा लिया।

उन्होंने कहा कि लगभग 6 हजार अतिथियों के आने की संभावना है। मेहमानों को कोई परेशानी न हो इसका विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इसकी तैयारी काफी दिनों से चल रही थी। समय-समय पर देखकर इसे पूरा किया गया।

अयोध्या के एक पुजारी ने कहा, "आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि राम मंदिर पूर्ण हो गया है। हम योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री मोदी के आभारी हैं। मंदिर बहुत लगन से बनाया गया है, जो बहुत ही खूबसूरत है। यह शानदार और प्रेरणा देने वाला है, जो इसमें शामिल सभी लोगों की लगन और कड़ी मेहनत को दिखाता है।"

मूर्तिकार सत्य नारायण पांडे ने कहा, “जब भगवान प्रकट होते हैं, तो हमेशा एक खास दिव्य उपस्थिति होती है, जिसे बयान नहीं किया जा सकता। हमने जो मूर्तियां बनाई हैं, वे खुद चमत्कारी हैं। मेरे जीवन में पहली बार, भगवान राम एक ही पत्थर से आसमानी रंग के रूप में प्रकट हुए, जबकि देवी सीता उसी पत्थर से एक चमकदार रंग के साथ प्रकट हुईं। यह सच में ईश्वर की कृपा है। जब भगवान प्रकट होते हैं, तो ऐसे चमत्कार अपने आप होते हैं।"

श्रद्धालुओं ने कहा, "यह भव्य कार्यक्रम है और हमारे भारत के लिए गर्व का पल है। लोग यहां बहुत उत्साह और खुशी के साथ पहुंचे हैं। आज यहां होना हमें भारत के नागरिक के तौर पर बहुत गर्व और ऊर्जा से भर देता है। इस खुशी को शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता।"

