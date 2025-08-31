भारत समाचार

Devki Solar Irrigation: मुजफ्फरपुर की देवकी ने सोलर पैनल से सफलता की भरी नई उड़ान

मुजफ्फरपुर की देवकी बनीं आत्मनिर्भरता की मिसाल, मोदी ने सराहा
Aug 31, 2025, 07:32 PM
बिहार: मुजफ्फरपुर की देवकी ने सोलर पैनल से सफलता की भरी नई उड़ान

मुजफ्फरपुर: बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के बोचाहा प्रखंड अंतर्गत करनपुर दक्षिणी पंचायत के ककड़ाचक गांव की देवकी ने अपनी मेहनत और लगन से न सिर्फ अपने परिवार की आर्थिक स्थिति सुधारी, बल्कि पूरे गांव के लिए प्रेरणा बन गई हैं। अत्यंत गरीब परिवार से ताल्लुक रखने वाली देवकी के पास मात्र छह धूर जमीन है, जिसमें से आधा हिस्सा उनके आवास के लिए और आधा खेती के लिए है।

देवकी के पति सुनील कुमार सहनी, जो पहले एक बैंक में चपरासी थे, साल 2022 में बेरोजगार हो गए। परिवार की खराब आर्थिक स्थिति को देखते हुए देवकी ने हार नहीं मानी और आत्मनिर्भरता की राह चुनी।

देवकी ने सोलर पैनल के जरिए खेतों में सिंचाई का व्यवसाय शुरू किया। छह लाख दस हजार रुपए की लागत से शुरू किए गए इस व्यवसाय में वे अब 112 किसानों के 40 एकड़ खेतों में सोलर पैनल के माध्यम से पानी की आपूर्ति करती हैं। इस काम से उन्हें प्रतिदिन लगभग 800 रुपए की आय हो रही है।

देवकी ने बताया कि इस आय ने उनके परिवार की जिंदगी बदल दी है। वे अब अपने बच्चों की शिक्षा का खर्च उठा रही हैं और घर का खर्च भी आसानी से चला रही हैं।

बीते पांच मई को दिल्ली में उनकी मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हुई। प्रधानमंत्री ने उनकी इस उपलब्धि की सराहना की और अपने रेडियो कार्यक्रम 'मन की बात' में देवकी के कार्यों का जिक्र किया।

पीएम मोदी ने उनके साहस और नवाचार को देश के सामने एक उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया। देवकी ने कहा, "प्रधानमंत्री मोदी ने मेरे काम को सराहा, जिससे मेरे गांव, प्रखंड, और मुजफ्फरपुर में मेरा नाम जाना गया। पूरे देश में लोग मुझे पहचानने लगे हैं। मैं प्रधानमंत्री को धन्यवाद देती हूं, जो गरीबों के लिए कई योजनाएं चला रहे हैं, जिनका लाभ हमें मिल रहा है।"

देवकी की मेहनत और आत्मनिर्भरता की कहानी ने देश भर में सुर्खियां बटोरीं। इस पहल ने न केवल उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत किया, बल्कि गांव के अन्य लोगों के लिए भी एक मिसाल कायम की है।

 

 

