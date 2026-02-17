Devendra Fadnavis Mumbai Speech : वैश्विक पूंजी का प्रवेश द्वार बनेगी मुंबई: सीएम देवेंद्र फडणवीस

मुंबई: मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मंगलवार को कहा कि आने वाले वर्षों में मुंबई वैश्विक पूंजी का प्रवेश द्वार बन जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि मुंबई और महाराष्ट्र वैश्विक आर्थिक स्थिरता बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।

सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि केवल भरोसेमंद साझेदारी ही बहुध्रुवीय दुनिया में सफल हो सकती है। यह उन्होंने तीन दिवसीय ग्लोबल इकोनॉमिक कोऑपरेशन कॉन्फ्रेंस में अपने उद्घाटन भाषण में कहा।

उन्होंने बताया कि वैश्वीकरण के नए दौर में 'ट्रस्टेड ग्लोबलाइजेशन' का विचार सामने आ रहा है और महाराष्ट्र का रणनीतिक महत्व बढ़ रहा है। महाराष्ट्र भारत की जीडीपी में 14-15 प्रतिशत का योगदान देता है, विदेशी निवेश में अग्रणी है, देश के औद्योगिक उत्पादन का 20 प्रतिशत और पश्चिमी बंदरगाहों से कंटेनर यातायात का 60 प्रतिशत से अधिक हिस्सा महाराष्ट्र से जुड़ा है।

सीएम फडणवीस ने कहा कि आर्थिक संप्रभुता का मतलब केवल आत्मनिर्भरता नहीं, बल्कि विविध व्यापार, उत्पादन क्षमता, ऊर्जा सुरक्षा, तकनीकी क्षमता, रणनीतिक स्वायत्तता और सहयोगी भागीदारी का संतुलित संयोजन है। महाराष्ट्र इसी दृष्टिकोण को अपनाता है।

उन्होंने आगे कहा, “भविष्य का वैश्विक क्रम कॉरिडोर-आधारित होगा। इसमें महाराष्ट्र महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। मुंबई पारदर्शिता, विनियमन और समग्रता में अग्रणी रहेगी। यह शहर समुद्री व्यापार, उद्यमिता और वैश्विक जुड़ाव की परंपरा वाला है। यहां से हम स्थिर, समावेशी और रणनीतिक रूप से सक्षम आर्थिक प्रणाली बनाएंगे। बहुध्रुवीय दुनिया खतरा नहीं, अवसर है, और महाराष्ट्र उस अवसर को आकार देने के लिए तैयार है।”

मुख्यमंत्री ने कहा कि भविष्य की शक्ति आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा प्रबंधन, सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला और कुशल मानव संसाधन के संयोजन से तय होगी। महाराष्ट्र में एआई पार्क, डेटा सेंटर क्लस्टर और कौशल विश्वविद्यालय बनाए जा रहे हैं। इसके अलावा, जलवायु परिवर्तन अब केवल पर्यावरणीय मुद्दा नहीं, बल्कि भू-राजनीतिक चुनौती बन गया है।

फडणवीस ने कहा कि महाराष्ट्र ग्रीन हाइड्रोजन, सौर और पवन ऊर्जा, ग्रीन मोबिलिटी और सतत शहरी अवसंरचना में भारी निवेश कर रहा है।

उन्होंने बताया कि मुंबई भारत की वित्तीय राजधानी है और सड़क से स्वेज नहर तक और अटलांटिक ट्रेड रूट से प्रशांत आपूर्ति श्रृंखला तक कनेक्टिविटी ही शक्ति का स्रोत है। महाराष्ट्र पश्चिमी समुद्री क्षेत्र में केंद्रीय रूप से स्थित है, जहां जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी, नवी मुंबई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा और प्रस्तावित वधावन पोर्ट हैं। मुंबई भारत-मध्य पूर्व-यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर का पश्चिमी आधार बनने की दिशा में अग्रसर है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि मुंबई अफ्रीका, खाड़ी और एशिया के साथ व्यापारिक संबंधों को नई ऊंचाई पर ले जा रहा है और साझेदारी को मजबूत कर रहा है।

--आईएएनएस