Political Protest : एआई समिट में कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन शर्मनाक: सीएम देवेंद्र फडणवीस

मुंबई: महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने शुक्रवार को भारतीय युवा कांग्रेस के एक समूह द्वारा केंद्र सरकार और भारत-अमेरिका व्यापार समझौते के खिलाफ किए गए बिना शर्ट वाले विरोध प्रदर्शन की कड़ी निंदा की। उन्होंने इस प्रदर्शन को बेहद शर्मनाक और निंदनीय बताया।

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर पोस्ट कर कहा, “यह बेहद शर्म की बात है कि कांग्रेस पार्टी इतनी नीचे गिर गई है। आज भारत मंडपम में उन्होंने जो किया, वह उनकी भारत विरोधी हरकतों का उदाहरण है, जो अपने चरम पर पहुंच चुकी हैं और वे एक बार फिर बेनकाब हो गए हैं। यह दुनिया के सामने भारत के तकनीकी नेतृत्व के ऐतिहासिक क्षण को बाधित करने की एक सुनियोजित और व्यवस्थित साजिश थी। यह बेहद शर्मनाक है।”

मुख्यमंत्री फडणवीस ने आगे कहा, “हम ऐसी घटनाओं की कड़ी निंदा करते हैं और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग करते हैं, क्योंकि यह भारत के नाम और सम्मान को नुकसान पहुंचाने की गंभीर कोशिश है।”

राज्य के राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने दावा किया कि यह कांग्रेस और राहुल गांधी द्वारा एआई समिट में अव्यवस्था फैलाने और भारत की छवि खराब करने की एक सोची-समझी कोशिश थी, जो बेहद निंदनीय और शर्मनाक है और इससे भारत की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचता है।

उन्होंने कहा, “यह केवल एक राजनीतिक प्रदर्शन नहीं है, बल्कि हमारे देश के सम्मान का सीधा अपमान है। इस पूरे घटनाक्रम ने कांग्रेस और राहुल गांधी के गैर-जिम्मेदार और दिशाहीन नेतृत्व को उजागर कर दिया है।”

मंत्री बावनकुले ने कहा कि जब दुनिया भर के नेता और तकनीकी विशेषज्ञ भारत की सराहना कर रहे हैं, तब कांग्रेस ने कथित रूप से देश की छवि खराब करने की कोशिश की है, जिसे आलोचक राष्ट्रीय हित के खिलाफ बता रहे हैं।

महाराष्ट्र भाजपा के अध्यक्ष रवींद्र चव्हाण ने कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा कि राहुल गांधी की वजह से कांग्रेस अब एआई (एंटी इंडिया) बन गई है।

उन्होंने यह भी कहा कि कांग्रेस की ओर से विकसित भारत के निर्माण में बाधा डालने और अव्यवस्था पैदा करने की साजिश कभी सफल नहीं होगी, क्योंकि देश लगातार प्रगति कर रहा है।

मुंबई भाजपा के अध्यक्ष तेजिंदर सिंह तिवाना ने कहा कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा अंतरराष्ट्रीय मंच पर किया गया यह कदम बेहद निंदनीय है।

उन्होंने कहा, “कांग्रेस भारत की प्रगति को सहन नहीं कर पा रही है, इसलिए उसने इस तरह की हरकतों के जरिए अपनी राष्ट्र विरोधी मानसिकता दिखाई है। कांग्रेस पार्टी का व्यवहार असभ्य और बेहद निंदनीय है।”

उन्होंने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री का अपमान करना और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विवाद खड़ा करना न केवल लोकतंत्र के मूल्यों के खिलाफ है, बल्कि देश की प्रगति और युवाओं के भविष्य के लिए भी नुकसानदायक है।

उन्होंने आगे कहा कि कांग्रेस पार्टी को तुरंत माफी मांगनी चाहिए और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए।

--आईएएनएस