Manish Tripathi Reaction : "पहले और आज की अयोध्या में बहुत फर्क," ध्वजारोहण पर रामलला के वस्त्र बनाने वाले डिजाइनर मनीष त्रिपाठी हुए भावुक

अयोध्या: अयोध्या और पूरे देश के सनातन धर्म से जुड़े लोगों के लिए आज भावुक दिन है, क्योंकि राम मंदिर ध्वजारोहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राम मंदिर के मुख्य शिखर पर ध्वजा फहरा दी है।

इस खास पल का साक्षी बनने के लिए रामलला, मां जानकी, उनके भाइयों और हनुमान जी सहित पूरे राम दरबार के वस्त्र बनाने वाले डिजाइनर मनीष त्रिपाठी भी अयोध्या पहुंचे। इस मौके पर डिजाइनर ने पीएम मोदी और सीएम योगी की जमकर तारीफ की।

भगवान राम के ड्रेस डिजाइनर मनीष त्रिपाठी ने कहा, "ये क्षण पूरे देश और सनातन धर्म से जुड़े लोगों के लिए गौरव का पल है। अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। मैं खुद को और इस समारोह में शामिल होने वाले हर शख्स को भाग्यशाली मानता हूं, जिन्होंने राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को अपनी आंखों से देखा और अब ध्वजारोहण समारोह के भी साक्षी बने हैं। अंदर से बहुत भावुक महसूस कर रहा हूं।"

अपने बचपन के अनुभव के बारे में बताते हुए डिजाइनर ने कहा है, "मैं अयोध्या के पास ही अंबेडकर नगर के पास एक गांव का रहने वाला हूं, और जब हम बचपन में अयोध्या आते थे, तब और आज की अयोध्या में बहुत फर्क है। आज राजा का महल बनकर तैयार है, और आज भगवान श्री राम ने महल में अपना स्थान ग्रहण कर लिया है। इसके लिए मैं दिल से पीएम मोदी जी और सीएम योगी जी को धन्यवाद देना चाहता हूं क्योंकि उनकी इच्छा शक्ति की वजह से ही ये सब संभव हो पाया है।"

मनीष त्रिपाठी कई बार भगवान राम के वस्त्र बनाने पर खुशी जाहिर कर चुके हैं। एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया था कि जब उन्हें राम मंदिर ट्रस्ट की तरफ से कॉल आया था, तो वो उनके लिए टॉप ऑफ द वर्ल्ड वाली फीलिंग थी। उनके दादा-परदादा ने ऐसे कर्म किए होंगे जिनकी वजह से उन्हें राम लला की सेवा करने का मौका मिला। इसके साथ ही उन्होंने ये भी जानकारी दी थी कि राम लला के वस्त्र एक बार पहनाने के बाद दोबारा नहीं पहनाए जाते हैं, ऐसे में मंदिर ट्रस्ट पुराने वस्त्रों को भक्तों में प्रसादी के तौर पर बांटने पर विचार कर रहा है।

बता दें कि मनीष त्रिपाठी ने भी राम लला सहित पूरे राम दरबार की देवी-देवताओं के कपड़े खुद डिजाइन किए थे। उन्होंने पीले, सुनहरे और केसरिया रंग के कॉम्बिनेशन के साथ वस्त्र तैयार किए थे, जिस पर मोती, सितारों और नगों से सुंदर डिजाइन बनाया गया था।

