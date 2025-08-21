भारत समाचार

Samrat Chaudhary Statement: 'वोटर अधिकार यात्रा' भ्रम फैलाने का जरिया: सम्राट चौधरी

सम्राट चौधरी ने वोटर अधिकार यात्रा पर साधा निशाना
Aug 21, 2025, 09:35 AM
‘वोटर अधिकार यात्रा’ भ्रम फैलाने का जरिया: सम्राट चौधरी

नई दिल्ली:  बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने राष्ट्रीय जनता दल(राजद) नेता तेजस्वी यादव और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की 'वोटर अधिकार यात्रा' पर तंज कसते हुए कहा कि यह यात्रा जनता के लिए कोई मुद्दा नहीं है। उन्होंने इसे जनता के बीच भ्रम फैलाने का बस एक जरिया बताया है।

मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि जिन लोगों के हवाले से दावा किया गया कि उनका नाम वोटर लिस्ट से काटा गया, उनके नाम भी वोटर लिस्ट में मौजूद हैं।

वहीं, एसआईआर की प्रक्रिया पर सवाल उठाना इन्हें शोभा नहीं देता है क्योंकि तेजस्वी यादव को इतिहास पता होना चाहिए कि राबड़ी देवी के कार्यकाल में भी प्रक्रिया की गई थी। उन्होंने दावा किया कि जिन लोगों के नाम कटे हैं, वे या तो मृत हैं या पलायन कर चुके हैं, जो एक सामान्य प्रक्रिया है।

चौधरी ने आरोप लगाया कि राजद और कांग्रेस के पास बूथ स्तर पर कार्यकर्ता नहीं हैं, इसलिए वे भ्रम फैलाने का प्रयास कर रहे हैं।

सदन में सांसदों को हटाने के प्रस्ताव वाले विधेयक पर उन्होंने कहा कि मैं गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री मोदी से आग्रह करूंगा कि अगर कोई नेता एक दिन भी जेल में रहता है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। पहले, जब नेता जेल जाते थे, तो वे सार्वजनिक शर्म के कारण इस्तीफा दे देते थे। राजनीति में जवाबदेही की भावना बनी रहनी चाहिए। लालू प्रसाद यादव भी जेल गए तो इस्तीफा देकर गए। मैं दृढ़ता से आग्रह करता रहूंगा कि ऐसा विधेयक तुरंत पारित किया जाए ताकि कोई भी अपराधी, किसी भी हालत में, सरकार में न रह सके।

तेजस्वी के बयान पर उन्होंने कहा कि यह लोग अपने जीवन में कुछ नहीं कर पाए; जिन लोगों ने काम किया, उनके लिए अपशब्द कह रहे हैं। नीतीश कुमार ने बिहार के विकास के लिए काम किया और तेजस्वी के पिता लालू प्रसाद यादव ने बिहार को लूट लिया।

बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने दीपावली और छठ पूजा के लिए रेलवे द्वारा 12,000 विशेष ट्रेनों की घोषणा की सराहना की और इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व रेल मंत्री को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि यह बिहार जैसे गरीब राज्य के लिए ऐतिहासिक कदम है, जिससे त्योहारों के दौरान यात्रियों को कन्फर्म टिकट के साथ सुगम यात्रा की सुविधा मिलेगी। इसके अलावा, उन्होंने बक्सर से लखीसराय तक टू-लेन ट्रैक को फोर-लेन में अपग्रेड करने और रेलवे रिंगरोड के निर्माण की बात कही।

उन्होंने पीएम मोदी और सीएम नीतीश कुमार की डबल इंजन सरकार द्वारा बिहार में रेलवे और बुनियादी ढांचे के विकास के लिए किए जा रहे कार्यों की भी प्रशंसा की।

 

 

