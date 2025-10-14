भारत समाचार

Deoria Police Transfer : देवरिया पुलिस महकमें में बड़ा बदलाव, 25 निरीक्षक-उपनिरीक्षकों का तबादला

देवरिया में 25 पुलिस अधिकारियों के तबादले, कई थानों की जिम्मेदारी बदली गई
Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Oct 14, 2025, 05:23 AM
उत्तर प्रदेश: देवरिया पुलिस महकमें में बड़ा बदलाव, 25 निरीक्षक-उपनिरीक्षकों का तबादला

देवरिया: उत्तर प्रदेश के देवरिया के पुलिस महकमे में एक बार फिर अधिकारियों का तबादला देखने को मिला है। पुलिस अधीक्षक संजीव सुमन ने जिले के 25 निरीक्षकों और उपनिरीक्षकों के कार्यक्षेत्र में बड़ा फेरबदल कर दिया है। कई थानों की कमान बदली गई है तो कई अनुभवी अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं।

उपनिरीक्षक दिनेश मिश्रा को खुखुंदू थाने का नया प्रभारी बनाया गया है। वहीं अब तक खुखुंदू थानाध्यक्ष रहे निरीक्षक कल्याण सिंह सागर को रुद्रपुर कोतवाली की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

निरीक्षक संतोष कुमार सिंह (जो अब तक मीडिया सेल प्रभारी के पद पर कार्यरत थे) को लार थाने का नया थानाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। महेंद्र चतुर्वेदी, जो पहले लार थाने के प्रभारी थे, अब सलेमपुर कोतवाली की कमान संभालेंगे।

बरहज थाने के प्रभारी राहुल सिंह को अब गौरी बाजार थाना सौंपा गया है, जबकि गौरी बाजार थाने के वर्तमान थानाध्यक्ष रंजीत भदौरिया को लाइन हाजिर कर दिया गया है।

वहीं निरीक्षक गोरखनाथ सरोज को बनकटा थाने की जिम्मेदारी दी गई है। एसपी पीआरओ डॉ. महेंद्र कुमार को अब श्रीरामपुर थाने का नया थानाध्यक्ष बनाया गया है, जबकि उनकी जगह उपनिरीक्षक भूपेंद्र सिंह (जो अब तक गरुड़ पार चौकी प्रभारी थे) को नया एसपी पीआरओ नियुक्त किया गया है।

पूनम यादव को एसएसआई महिला थाना की जिम्मेदारी सोंपी गई है। राकेश सिंह को मइल थाना का प्रभारी निदेशक बनाया गया है। दिग्विजय सिंह को महुआडीह थाना में एसएसआई की जिम्मेदारी मिली है। गोरखनाथ सरोज को बनकटा थाना का प्रभारी निरीक्षक बनाया गया है।

इन तबादलों के बाद पूरे जिले में चर्चा का दौर शुरू हो गया है। पुलिस विभाग में इसे एक बड़ी प्रशासनिक कवायद माना जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक, यह फेरबदल जिले में पुलिसिंग को और मजबूत बनाने तथा कानून-व्यवस्था को चुस्त-दुरुस्त करने के उद्देश्य से किया गया है।

एसपी संजीव सुमन ने कहा कि जिले में पारदर्शी और जिम्मेदार पुलिस व्यवस्था ही उनकी प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि जो भी अधिकारी अच्छा काम करेंगे, उन्हें पुरस्कृत किया जाएगा, जबकि लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

 

 

Sanjeev SumanDeoria PoliceUP PoliceUttar Pradesh newsLaw and OrderPolice TransferPolice Department

Related posts

Loading...

More from author

Loading...