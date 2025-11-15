Delhi Pollution Control : सिरसा ने वसंत कुंज और महिपालपुर में सफाई कार्यों का किया निरीक्षण, अधिकारियों को दिए निर्देश

नई दिल्‍ली: मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व में दिल्ली सरकार ने सर्दियों के मौसम में धूल और प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए जमीनी कार्रवाई और निरीक्षण को तेज कर दिया है। इसी क्रम में पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने शनिवार को वसंत कुंज और महिपालपुर क्षेत्र के कई प्रमुख स्थानों का दौरा कर सफाई, डस्ट कंट्रोल और सड़क स्थिति की समीक्षा की।

निरीक्षण के दौरान मंत्री ने भटनागर स्कूल क्षेत्र (पॉकेट-10, सेक्‍टर-B, डीडीए रोड, वसंत कुंज), मसूदपुर डेयरी, पीईटी क्लिनिक (एमसीडी बी-9 एलआईजी फ्लैट्स, एमएम रोड), रयान इंटरनेशनल स्कूल के पास और महिपालपुर चौक से वसंत वैली स्कूल तक के स्ट्रेच का निरीक्षण किया। ये सभी स्थान धूल जमाव, ट्रैफिक कंजेशन और कचरा जमा होने की वजह से संवेदनशील माने जाते रहे हैं।

इस दौरान एमसीडी, डीडीए और राजस्व विभाग के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।

मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि दिल्ली प्रदूषण के खिलाफ रणनीति पूरी तरह से डाटा आधारित है। धूल, ट्रैफिक और कचरे की स्थिति को देखते हुए 62 मुख्य स्थानों की पहचान की गई है और इन्हीं बिंदुओं पर काम तेज किया जा रहा है।

उन्होंने आगे कहा कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व में सड़क सफाई, डस्ट कंट्रोल और कचरा हटाने के कार्यों को और अधिक मजबूत करने के निर्देश दिए गए हैं।

मंत्री साथ में सभी स्थानों की पहले की तस्वीरें लेकर पहुंचे थे, ताकि जमीनी स्तर पर यह देखा जा सके कि सफाई कार्यों का कितना असर हुआ है। उन्होंने कचरा उठाने की टाइमिंग, मशीनरी उपलब्धता, वाहनों, स्टाफ और स्प्रिंकलर तैनाती की समीक्षा की तथा जहां भी कमी मिली, उसे तुरंत ठीक करने के निर्देश दिए।

मंत्री ने कहा कि हमारा लक्ष्य स्मार्ट प्लानिंग, वास्तविक समय पर समन्वय और जमीन पर जवाबदेही के जरिए धूल प्रदूषण को कम करना है।”

सिरसा ने कहा कि पीएम-10 और पीएम-2.5 को कम करने के लिए हम सड़कों पर जमी धूल को हटा रहे हैं, इसीलिए दिल्ली में खासकर एमसीडी के सभी जोन में मशीनरी और स्टाफ को मजबूत किया जा रहा है।

मंत्री ने विभागों को नागरिकों की शिकायतों और ग्रीन दिल्ली ऐप पर आने वाले फीडबैक पर सतर्क रहने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि हर नागरिक की भूमिका अहम है। लोग कचरा या बायोमास न जलाएं और स्वच्छता व प्रदूषण नियंत्रण में सरकार का सहयोग करें।

निरीक्षण के दौरान सिरसा ने सोशल मीडिया प्‍लेटफॉर्म 'एक्‍स' पर आई एक नागरिक शिकायत पर तुरंत कार्रवाई करते हुए रयान इंटरनेशनल स्कूल क्षेत्र का विशेष निरीक्षण किया और सफाई की स्थिति के सुधार संबंधी निर्देश दिए।

सिरसा ने बताया कि दिल्ली सीमा के पास मौजूद कुछ औद्योगिक इकाइयों के प्रदूषण स्रोतों को लेकर आसपास के राज्यों से समन्वय किया जा रहा है ताकि समस्या का स्थायी समाधान निकाला जा सके।

उन्होंने कहा कि यह केवल रोज की सफाई नहीं—यह दिल्ली की लंबे समय से चली आ रही धूल, कचरा और सफाई व्यवस्था से जुड़ी समस्याओं को मूल रूप से सुधारने का प्रयास है। इसके परिणाम स्थायी और स्पष्ट रूप से दिखाई देंगे।

--आईएएनएस