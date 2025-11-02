Delhi Pollution : पर्यावरण मंत्री ने आनंद विहार बस टर्मिनल क्षेत्र का किया दौरा, प्रदूषण नियंत्रण कार्यों की समीक्षा की

नई दिल्ली: दिल्ली सरकार ने सर्दियों के दौरान प्रदूषण रोकने के लिए अपने विंटर ऐक्शन प्लान को और प्रभावी बनाने की दिशा में अपने प्रयासों को गति दे दी है। इस क्रम में दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने आनंद विहार बस टर्मिनल हॉटस्पॉट का दौरा किया।

दिल्ली के 13 प्रदूषण हॉटस्पॉट्स पर लगातार निगरानी, सख्त कार्रवाई और वैज्ञानिक तरीकों से धूल नियंत्रण का काम जारी है।

इसी कड़ी में शनिवार को पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने आनंद विहार बस टर्मिनल हॉटस्पॉट का दौरा किया। यह क्षेत्र दिल्ली के प्रमुख पॉल्यूशन हॉटस्पॉट्स में से एक है। उन्होंने मौके पर जाकर धूल नियंत्रण, ट्रैफिक प्रबंधन और सड़क मरम्मत के कामों का जायजा लिया। मंत्री ने आनंद विहार के मुख्य सड़क से जुड़ी हुई सर्विस रोड को भी यातायात अनुकूल बनाने पर जोर दिया।

निरीक्षण के दौरान मंत्री ने डीपीसीसी द्वारा लगाए गए एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशन की कार्यप्रणाली देखी और अधिकारियों से रिपोर्ट ली।

मौके पर मंत्री ने पाया कि बस टर्मिनल के मुख्य द्वार पर एक छोटा सा अधूरा सड़क हिस्सा वर्षों से पड़ा हुआ था, क्योंकि वहां तीन छोटे पेड़ थे जिनका ट्रांसप्लांटेशन नहीं किया गया था। सिरसा ने कहा कि यह पिछली सरकारों की लापरवाही का जीता-जागता उदाहरण है। उन्होंने तुरंत निर्देश दिए कि पेड़ों का सुरक्षित स्थानांतरण किया जाए और सड़क को जल्द से जल्द पक्का कर पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए खोला जाए ताकि धूल और जाम की समस्या खत्म हो।

सिरसा ने कहा कि यह सड़क वर्षों से बंद थी। अब हमारी सरकार इसे जनता के लिए खोलने जा रही है ताकि बस टर्मिनल के पास की स्लिप रोड पर ट्रैफिक जाम खत्म हो और धूल कम हो। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व में दिल्ली में प्रदूषण नियंत्रण और बुनियादी ढांचे दोनों में वास्तविक सुधार दिख रहा है।

मंत्री सिरसा ने कहा कि हर हॉटस्पॉट की समस्या अलग है और हमारी टीमें उन्हें वैज्ञानिक तरीके से सुलझा रही हैं। चाहे सड़क की धूल हो, ट्रैफिक प्रबंधन, या औद्योगिक उत्सर्जन, हर स्तर पर सख्त निगरानी और सुधार चल रहा है।

उन्होंने यह भी बताया कि आने वाले दिनों में अशोक विहार, पंजाबी बाग और अन्य हॉटस्पॉट्स पर भी इसी तरह के निरीक्षण किए जाएंगे।

उन्होंने कहा कि सभी विभागों, एजेंसियों और नागरिकों के सहयोग से परिणाम सामने आ रहे हैं। हमारा लक्ष्य साफ है: दिल्ली की हवा को स्वच्छ बनाना और हर नागरिक के लिए बेहतर वातावरण तैयार करना।