Shahdara News : ग्रिल लगी होने से रेस्क्यू में आई दिक्कत, फायर ऑफिसर मुकेश वर्मा का बयान

नई दिल्ली, 3 मई (आईएएनएस)। दिल्ली के शाहदरा जिले के विवेक विहार इलाके में हुए भीषण आग हादसे को लेकर फायर अधिकारी मुकेश वर्मा ने बताया कि जैसे ही आग लगने की सूचना मिली, तुरंत फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंच गईं।

उन्होंने आईएएनएस से कहा, "यह घटना विवेक विहार एक्सटेंशन की है। रात का समय होने के कारण बचाव कार्य में दिक्कत आई। जब टीम मौके पर पहुंची, तो पाया कि यह चार मंजिला इमारत है, जिसके सामने ग्रिल लगी हुई थी, जिससे अंदर पहुंचना और लोगों को निकालना मुश्किल हो गया।"

फायर अधिकारी मुकेश ने आगे बताया कि राहत अभियान के दौरान कुल 15 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। घायलों को तुरंत पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया। एक व्यक्ति करीब 30 प्रतिशत तक झुलस गया था, जबकि बाकी लोगों को प्राथमिक इलाज के बाद छुट्टी दे दी गई। आग लगने के कारणों को लेकर उन्होंने कहा कि यह जांच का विषय है और इसकी पुष्टि दिल्ली पुलिस की जांच के बाद ही हो पाएगी।

स्थानीय लोगों के अनुसार, शुरुआती तौर पर आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट मानी जा रही है, हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है। इस दर्दनाक हादसे में अब तक 9 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है, जबकि कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। राहत और बचाव कार्य लगातार जारी है।

जानकारी के मुताबिक, फायर कंट्रोल रूम को इस घटना की सूचना तड़के 3:48 बजे मिली थी। इसके बाद तुरंत पुलिस और दमकल विभाग की टीमों को रवाना किया गया। मौके पर पहुंचने पर पता चला कि इमारत के दूसरे, तीसरे और चौथे फ्लोर पर आग तेजी से फैल चुकी थी। हालात को देखते हुए दमकल की करीब 12 से 14 गाड़ियों को लगाया गया।

फायर ब्रिगेड, पुलिस, क्राइम टीम, ट्रैफिक पुलिस और डीडीएमए की टीमों ने मिलकर बड़े स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। करीब दो घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद सुबह 6:25 बजे आग पर काबू पा लिया गया, लेकिन इसके बाद भी सर्च ऑपरेशन जारी रखा गया, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कोई अंदर फंसा न रह जाए।

शाहदरा के डीसीपी राजेंद्र प्रसाद मीणा ने बताया कि सुबह करीब 4 बजे कॉल मिलने के बाद टीम तुरंत मौके पर पहुंच गई थी।

--आईएएनएस