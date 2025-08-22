भारत समाचार

Delhi Gambling Racket Busted: दक्षिण-पश्चिम दिल्ली में बड़े जुआ रैकेट का भंडाफोड़, 12 गिरफ्तार, 15 लाख से अधिक बरामद

वसंत विहार में जुआ रैकेट का खुलासा, 12 लोग पुलिस गिरफ्त में
Aug 22, 2025, 06:55 AM
नई दिल्ली:  दक्षिण-पश्चिम जिले की पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए वसंत विहार क्षेत्र में चल रहे एक जुआ रैकेट का पर्दाफाश किया है। स्पेशल स्टाफ और थाना वसंत विहार की संयुक्त टीम ने इस ऑपरेशन में 12 जुआरियों को गिरफ्तार किया, जिसमें रैकेट का मास्टरमाइंड हरीश उर्फ क्रांति भी शामिल है।

जिले में जुआ रैकेट के खिलाफ यह कार्रवाई बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जा रही है, जिसमें 15,32,500 रुपए की दांव राशि, 13 पैकेट प्रीमियम ताश के पत्ते, 10 पासे और एक चमड़े का बक्सा भी बरामद हुए हैं। पुलिस उपायुक्त (दक्षिण-पश्चिम) अमित गोयल के अनुसार, संगठित अपराध, खासकर जुए के बड़े रैकेट के खिलाफ कार्रवाई तेज करने के निर्देश दिए गए थे। 20 अगस्त 2025 को मिली गुप्त सूचना के आधार पर, वसंत विहार के कुसुमपुर पहाड़ी में मकान नंबर डी-40 में चल रहे जुआ अड्डे पर छापेमारी की गई।

उन्होंने बताया कि इंस्पेक्टर विजय बालियान के नेतृत्व में और सहायक पुलिस आयुक्त (संचालन) विजय पाल सिंह की निगरानी में गठित विशेष टीम ने मौके पर 11 जुआरियों को रंगे हाथों पकड़ा। बाद में, रैकेट के सरगना हरीश उर्फ क्रांति को भी गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार आरोपियों में योगेश (45), सचिन (50), इरफान (30), पन्ना लाल (60), चंदन (44), शाहिद खान (50), प्रकाश सिंह (25), सोनू (35), मुकेश (48), अंकित (37), याद मोहन (44) और हरीश उर्फ क्रांति (39) शामिल हैं। इनमें से छह आरोपियों का आपराधिक इतिहास रहा है। बरामद सामान में 15,32,500 रुपए, ताश के पत्तों के 13 पैकेट, 10 पासे और एक चमड़े का डिब्बा शामिल है।

थाना वसंत विहार में दिल्ली सार्वजनिक जुआ अधिनियम की धारा 3/4/5 के तहत एफआईआर नंबर 213/25 दर्ज की गई है। पुलिस इस नेटवर्क से जुड़े अन्य संदिग्धों की पहचान के लिए गहन जांच कर रही है। आरोपियों से लगातार पूछताछ जारी है, जिसमें पता चला कि यह रैकेट हरीश उर्फ क्रांति द्वारा चलाया जा रहा था, जो अभी पुलिस गिरफ्त में हैं।

 

 

Harish KrantiGambling ArrestsDelhi crime newsDelhi PoliceVasant ViharGambling RacketOrganized Crime

