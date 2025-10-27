Delhi Murder Case : यूपीएससी अभ्यर्थी की हत्या का खुलासा, पूर्व प्रेमिका सहित तीन गिरफ्तार

नई दिल्ली: दिल्ली के उत्तरी जिले के तिमारपुर थाने की पुलिस ने यूपीएससी अभ्यर्थी रामकेश मीणा की नृशंस हत्या के सनसनीखेज मामले को सुलझा लिया है। बीएससी फोरेंसिक साइंस की छात्रा अमृता चौहान (21 वर्ष) सहित तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है।

आरोपियों ने मृतक का गला घोंटकर हत्या की और फिर आगजनी का नाटक रचकर इसे दुर्घटना दिखाने की कोशिश की। पुलिस ने मृतक का कुछ सामान और आरोपियों के दो मोबाइल फोन बरामद किए हैं।

घटना 6 अक्टूबर को गांधी विहार के ई-60 ब्लॉक की चौथी मंजिल पर हुई। थाना तिमारपुर को आग लगने की सूचना मिली, तो पुलिस और दमकल विभाग की टीमें मौके पर पहुंचीं। आग बुझाने के बाद अपराध शाखा और एफएसएल टीम ने जांच की। एक बुरी तरह जला हुआ शव मिला, जिसकी पहचान 32 वर्षीय रामकेश मीणा के रूप में हुई। मीणा राजस्थान के निवासी थे और दिल्ली में यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे। परिवार ने संदेह जताया, तो बीएनएस की धारा 287/106(1) के तहत एफआईआर 467/25 दर्ज की गई।

जांच में सीसीटीवी फुटेज से खुलासा हुआ कि 5-6 अक्टूबर की मध्यरात्रि को दो चेहरा ढके व्यक्ति इमारत में घुसे और 39 मिनट बाद एक व्यक्ति बाहर निकला। सुबह 2:57 बजे अमृता चौहान एक व्यक्ति के साथ बाहर आती दिखी। आग इन्हीं के जाने के तुरंत बाद लगी। अमृता की सीडीआर से लोकेशन ई-ब्लॉक के पास मिली, तो हत्या की धाराएं 326(जी)(एफ)/103(1)/3(5) बीएनएस जोड़ी गईं।

इंस्पेक्टर पंकज तोमर के नेतृत्व में एसआई दीपक शर्मा, एसआई मोहित उज्ज्वल, एचसी राहुल, एचसी रामरूप, एचसी टिंकू यादव, कांस्टेबल मनोज और डब्ल्यू/कांस्टेबल रजनी की टीम बनी। थाना प्रभारी प्रवीण कुमार और एसीपी शशिकांत गौड़ के मार्गदर्शन में मुरादाबाद में छापे मारे गए। 18 अक्टूबर को अमृता गिरफ्तार हुई।

पूछताछ में उसने कबूल किया कि मई 2025 में मीणा से दोस्ती हुई, जो लिव-इन रिलेशनशिप में बदल गई। मीणा ने उसके अश्लील वीडियो-फोटो हार्ड डिस्क में रखे, जिसे हटाने से उसने इनकार कर दिया। अमृता ने पूर्व प्रेमी सुमित कश्यप (27 वर्ष) को बताया, जो क्रोधित हो गया। सुमित और उसके दोस्त संदीप कुमार (29 वर्ष) ने बदला लेने की साजिश रची। अमृता, फोरेंसिक छात्रा होने के कारण क्राइम शो के ज्ञान से आगजनी का नाटक रचने में माहिर थी। मध्यरात्रि को तीनों ने मीणा का गला घोंटा, पीटा, हार्ड डिस्क छीनी और शव पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी।

अमृता की निशानदेही पर हार्ड डिस्क, ट्रॉली बैग और मीणा की कमीज बरामद हुई। पुलिस ने कहा कि जांच पूरी हो चुकी है और कोर्ट में चार्जशीट दाखिल होगी।