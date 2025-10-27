UPSC Aspirant Murder : पुलिस ने किया साजिश का पर्दाफाश, तीन गिरफ्तार

भारत समाचार

गांधी विहार में यूपीएससी अभ्यर्थी की हत्या, तीन गिरफ्तार
Oct 27, 2025, 05:29 AM
दिल्ली में यूपीएससी अभ्यर्थी की हत्या: पुलिस ने किया साजिश का पर्दाफाश, तीन गिरफ्तार

नई दिल्ली: दिल्ली पुलिस ने एक सनसनीखेज मामले में 32 वर्षीय यूपीएससी अभ्यर्थी की नृशंस हत्या का पर्दाफाश किया है। मृतक का जला हुआ शव इसी महीने की शुरुआत में गांधी विहार स्थित एक फ्लैट में मिला था।

एक अधिकारी ने बताया कि 21 वर्षीय फोरेंसिक साइंस के छात्र समेत तीन लोगों को पीड़ित का गला घोंटने, उसके शव को आग लगाने और सबूत मिटाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है।

पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों की पहचान अमृता चौहान (21), सुमित कश्यप (27), और संदीप कुमार (29) के रूप में की है। सभी आरोपी उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले के रहने वाले हैं। जांचकर्ताओं ने बताया कि उन्होंने कथित तौर पर पीड़ित राम केश मीणा की हत्या की और बाद में आग लगाने और जांचकर्ताओं को गुमराह करने के लिए एलपीजी सिलेंडर का रेगुलेटर खोलने से पहले शव पर तेल, घी और अल्कोहल डाला और फिर आग लगा दी।

एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा कि यह एक सोची-समझी और सनसनीखेज हत्या थी। आरोपियों ने इसे आग लगने की दुर्घटना जैसा दिखाने की कोशिश की, लेकिन हमारी टीम ने तकनीकी निगरानी, ​​सीसीटीवी फुटेज और फील्ड वर्क के जरिए साजिश का पर्दाफाश कर दिया।

यह मामला इसी महीने की शुरुआत में 6 अक्टूबर को तब प्रकाश में आया जब पुलिस को गांधी विहार स्थित एक घर से आग लगने की सूचना मिली।

दमकल की गाड़ियों ने आग बुझाई और पुलिस की एक टीम ने एफएसएल विशेषज्ञों के साथ मिलकर फ्लैट के अंदर एक बुरी तरह झुलसा हुआ शव बरामद किया। मृतक की पहचान जल्द ही राम केश मीणा के रूप में हुई।

शुरुआत में बीएनएस के अग्नि-संबंधी प्रावधानों के तहत एक प्राथमिकी दर्ज की गई थी, लेकिन सीसीटीवी फुटेज में दो नकाबपोश लोगों के इमारत में घुसने और उसके बाद एक महिला और एक अन्य पुरुष के बाहर निकलने के बाद संदेह बढ़ गया।

पुलिस टीमों ने 18 अक्टूबर को अमृता को गिरफ्तार करने से पहले कई छापे मारे। लगातार पूछताछ के दौरान, उसने कथित तौर पर अपना अपराध कबूल कर लिया और पूर्व प्रेमी सुमित कश्यप और उसके सहयोगी संदीप कुमार को सह-षड्यंत्रकारी बताया।

उसकी निशानदेही पर पुलिस ने एक हार्ड डिस्क, एक ट्रॉली बैग, और पीड़ित की कमीज बरामद की। आखिरकार, सुमित को 21 अक्टूबर को और उसके बाद संदीप को 23 अक्टूबर को गिरफ्तार किया गया। दो मोबाइल फोन भी जब्त किए गए।

 

 

 

