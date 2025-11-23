Unity March : सरदार वल्लभभाई पटेल की दूर की सोच ने लोगों को एक साथ लाया: रेखा गुप्ता

नई दिल्ली: दिल्ली में यूनिटी मार्च का आयोजन किया गया। यह मार्च “आयरन मैन ऑफ इंडिया” सरदार वल्लभभाई पटेल की 150वीं जयंती के मौके पर आयोजित किया गया था। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि 'यूनिटी मार्च' उस अनोखी भावना का प्रतीक है, जिसके जरिए सरदार वल्लभभाई पटेल की दूर की सोच वाली लीडरशिप में भारत के बिखरे हुए इलाकों को एक साथ लाकर एक देश बनाया गया।

उन्होंने कहा, “यह विरासत आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा देती रहेगी।”

कार्यक्रम की शुरुआत शपथ ग्रहण समारोह से हुई, जिसमें मुख्यमंत्री की अगुवाई में सभी गणमान्य लोगों और नागरिकों ने दो जरूरी वादे किए, पहला, ‘स्वदेशी के लिए वादा’, जिसमें भारत में बने प्रोडक्ट्स के इस्तेमाल को बढ़ावा देने का वादा किया गया, और दूसरा, ‘ड्रग-फ्री इंडिया’ के लिए मिलकर वादा, जिसका मकसद एक हेल्दी और मजबूत देश बनाना है।

उन्होंने देश बनाने में सरदार पटेल की दूर की सोच वाली भूमिका को श्रद्धांजलि दी। एक बयान में कहा गया कि इस मौके पर, मुख्यमंत्री की लीडरशिप में नागरिकों ने दो जरूरी वादे किए।

मुख्यमंत्री ने इकट्ठा हुए लोगों से मिलकर यह तय करने की अपील की कि उनके रास्ते पर चलते हुए, वे एकता, अखंडता और मेलजोल की भावना के साथ भारत को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे।

उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि देश की एकता की भावना हर नागरिक के दिल में सबसे ऊपर रहनी चाहिए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि देशभक्ति सिर्फ़ अपनी जान देकर साबित नहीं होती, बल्कि हर दिन देश की सेवा में जीने से साबित होती है। उन्होंने युवाओं और नागरिकों से देश बनाने की प्रक्रिया में सक्रिय रूप से योगदान देने की अपील की।

इस इवेंट की खास बात ‘मार्च फॉर यूनिटी’ थी, जिसमें मुख्यमंत्री की लीडरशिप में सैकड़ों लोगों ने पीतमपुरा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स से हिस्सा लिया। यह मार्च सरदार पटेल के दूर के कॉन्सेप्ट ‘एक भारत, श्रेष्ठ भारत’ की एक जीवंत और प्रेरणा देने वाली झलक थी।

पीतमपुरा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में हुआ यह बड़ा मार्च बहुत जोश और देशभक्ति के माहौल में खत्म हुआ।

देश के गर्व से भरे इस इवेंट में एमपी प्रवीण खंडेलवाल और एमएलए तिलक राम गुप्ता समेत कई जाने-माने लोग शामिल हुए। वहां मौजूद सभी लोगों ने सरदार पटेल को श्रद्धांजलि दी और उनके आदर्शों पर चलने का अपना इरादा दोहराया।

बच्चों ने देशभक्ति और देश की एकता के थीम को खूबसूरती से दिखाते हुए संगीत और डांस की शानदार कल्चरल परफॉर्मेंस दीं।

