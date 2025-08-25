Delhi Traffic Advisory August 25: रोहिणी कोर्ट में विरोध प्रदर्शन, ट्रैफिक पुलिस ने जारी की एडवाइजरी

नई दिल्ली: दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर जानकारी साझा करते हुए 25 अगस्त को रोहिणी कोर्ट और आसपास के इलाकों में होने वाले वकीलों के विरोध प्रदर्शन के मद्देनजर ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की है। यात्रियों को सलाह दी गई है कि वे मधुबन चौक, रोहिणी कोर्ट, पीतमपुरा और आसपास के क्षेत्रों में जाने से बचें।

ट्रैफिक पुलिस के सोशल मीडिया पोस्ट के मुताबिक, प्रदर्शन के कारण मधुबन चौक, रोहिणी कोर्ट, पीतमपुरा, शिवा मार्केट और आसपास के इलाकों में यातायात प्रभावित होने की संभावना है। ट्रैफिक पुलिस ने कई जगहों पर रोडब्लॉक और डायवर्जन की व्यवस्था की है। लाला जगन्नाथ मार्ग, साईं बाबा चौक, कोहाट एन्क्लेव, आशियाना चौक, पावर हाउस और शिवा मार्केट के पास बाहरी रिंग रोड पर डायवर्जन लागू होंगे।

पोस्ट में आगे बताया गया है कि रिठाला से वजीरपुर जाने वाले यात्री साईं बाबा चौक से एम2के सिनेमा रोहिणी, फिर बाहरी रिंग रोड से ब्रिटानिया चौक या पीरागढ़ी की ओर जा सकते हैं। वजीरपुर से आने वाले यात्री ब्रिटानिया, शकूरपुर रेलवे स्टेशन रोड, बाहरी रिंग रोड, एम2के रोहिणी रोड से साईं बाबा चौक और फिर रोहिणी/रिठाला जा सकते हैं। मधुबन चौक, रोहिणी कोर्ट और लाला जगत नारायण मार्ग से बचें। इसके बजाय, एनएसपी और कोहाट एन्क्लेव से माया मुनि राम मार्ग का उपयोग करें।

वहीं, ट्रैफिक पुलिस ने अपनी पोस्ट में बताया कि पुलिस ने वैकल्पिक मार्ग के रूप में द्वारका, आईजीआई हवाई अड्डे और गुरुग्राम के लिए यूईआर-II का उपयोग करने की सलाह दी है। साथ ही, असुविधा से बचने के लिए मेट्रो से यात्रा करने का सुझाव दिया गया है। यात्रियों को पहले से यात्रा की योजना बनाने और वास्तविक समय के ट्रैफिक अपडेट्स की जांच करने की सलाह दी गई है।

उधर, दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने कहा कि यातायात व्यवस्था को सुचारू रखने के लिए सभी जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं ताकि यात्रियों को कम से कम परेशानी हो।