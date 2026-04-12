Delhi Traffic Advisory : कुतुब मीनार क्षेत्र में भीड़ को देखते हुए शाम 4 बजे से भारी वाहनों के प्रवेश पर रोक

नई दिल्‍ली: दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने रविवार के लिए कुतुब मीनार क्षेत्र में होने वाली संभावित भारी भीड़ और वाहनों की आवाजाही को देखते हुए विशेष ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की है। यह एडवाइजरी शाम 4 बजे से रात 9 बजे तक प्रभावी रहेगी।

इस दौरान कुतुब मीनार स्मारक और महरौली आर्कियोलॉजिकल पार्क के आसपास बड़ी संख्या में लोगों के जुटने की संभावना है, जिसके मद्देनजर यातायात को सुचारू बनाए रखने के लिए कई प्रतिबंध और डायवर्जन लागू किए जाएंगे।

जारी निर्देशों के मुताबिक, अनुव्रत मार्ग से फूल मंडी की ओर जाने वाले रास्ते और क्रेसेंट रोड से मस्जिद हाजी अली जान के मार्ग के जरिए कुतुब मीनार की ओर किसी भी भारी या कमर्शियल वाहन को जाने की अनुमति नहीं होगी।

इसके अलावा, कालका दास मार्ग से भी ऐसे वाहनों की आवाजाही पर रोक रहेगी। इन प्रमुख मार्गों और उनसे जुड़ी आंतरिक सड़कों पर किसी भी भारी या व्यावसायिक वाहन को रुकने या पार्क करने की इजाजत नहीं होगी। नियमों का उल्लंघन करने पर वाहनों को हटाया जाएगा और संबंधित वाहन मालिकों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

पार्किंग व्यवस्था को लेकर भी स्पष्ट दिशा-निर्देश दिए गए हैं। अरबिंदो मार्ग, अनुव्रत मार्ग, क्रिसेंट रोड और कालका दास मार्ग आम वाहनों की आवाजाही के लिए खुले रहेंगे, लेकिन कुतुब मीनार तक पहुंचने के लिए केवल कालका दास मार्ग का ही उपयोग किया जा सकेगा। वाहनों को महरौली स्थित अधिकृत पार्किंग स्थलों पर ही खड़े करने की अनुमति होगी।

आपातकालीन सेवा को विशेष छूट दी गई है। एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड, पुलिस और अन्य जरूरी सेवाओं के वाहनों को सभी प्रतिबंधित मार्गों पर निर्बाध आवाजाही की अनुमति होगी।

ट्रैफिक पुलिस ने आम जनता को सलाह दी गई है कि वे अनावश्यक रूप से इन मार्गों का उपयोग करने से बचें और यात्रा के लिए सार्वजनिक परिवहन, विशेषकर मेट्रो सेवाओं का अधिक से अधिक इस्तेमाल करें।

दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने यह भी कहा कि आईजीआई एयरपोर्ट, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन और आईएसबीटी की ओर जाने वाले यात्री अपनी यात्रा पहले से योजना बनाकर करें, ताकि संभावित देरी से बचा जा सके। साथ ही, किसी भी संदिग्ध वस्तु या व्यक्ति की सूचना तुरंत पुलिस को देने की अपील की गई है।

--आईएएनएस