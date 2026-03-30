Vijendra Gupta Delhi : दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष सोमवार को 'युवा सांसद' के प्रतिभागियों से बातचीत करेंगे

नई दिल्ली: दिल्ली विधानसभा के स्पीकर विजेंद्र गुप्ता सोमवार को स्टेल लेवल विकसित भारत युवा सांसद (वीबीवाईपी) 2026 के युवा प्रतिभागियों से बातचीत करेंगे। यह आयोजन युवा मामले और खेल मंत्रालय के तहत 'माई भारत' पोर्टल के सहयोग से किया जा रहा है। एक अधिकारी ने रविवार को यह जानकारी दी है।

एक ऑफिशियल बयान में कहा गया है कि यह बातचीत वीबीवाईपी 2026 के स्टेट लेवल राउंड का हिस्सा है, जिसका मकसद डेमोक्रेटिक संस्थाओं और कानूनी प्रक्रियाओं के साथ युवा नागरिकों की भागीदारी को बढ़ावा देना है।

विजेंद्र गुप्ता दिल्ली असेंबली में चीफ मिनिस्टर ऑफिस के पास एक कॉन्फ्रेंस रूम में युवाओं से बातचीत करेंगे।

बता दें कि विकसित भारत यूथ पार्लियामेंट युवा आवाजों के लिए नेशनल चर्चाओं में शामिल होने और 'विकसित भारत 2047' के विजन को आकार देने का एक प्लेटफॉर्म है। यह लीडरशिप, सिविक पार्टिसिपेशन और पॉलिसी चर्चाओं को बढ़ावा देता है, जिससे स्टूडेंट्स मुख्य नेशनल मुद्दों पर विचार-विमर्श कर पाते हैं।

एक ऑफिशियल बयान में कहा गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन से प्रेरित होकर, यह एडिशन पूरी तरह से ऑफलाइन है और युवाओं की भागीदारी को ज्यादा से ज्यादा करने के लिए 'एमवाई भारत' पहल के जरिए लागू किया गया है।

युवा मामले और खेल मंत्रालय के अनुसार, विकसित भारत यूथ पार्लियामेंट पारंपरिक यूथ पार्लियामेंट से एक बदलाव का प्रतीक है, जिसका विजन डायनैमिक, सॉल्यूशन-ओरिएंटेड और पॉलिसी-अवेयर युवा नेताओं की एक नई पीढ़ी तैयार करना है। विकसित भारत यूथ पार्लियामेंट तीन लेवल पर आयोजित की जाती है।

एक बयान में कहा गया कि जिला लेवल के राउंड जिला नोड्स पर होते हैं। स्टेट लेवल के प्रोग्राम 17 स्टेट असेंबली में और बाकी 18 दूसरे सरकारी संस्थानों में होते हैं। बयान में आगे कहा गया कि ये राउंड युवाओं और गवर्नेंस के बीच की दूरी को कम करने में एक ऐतिहासिक मील का पत्थर हैं। सेशन की अध्यक्षता स्टेट स्पीकर करते हैं, जिससे युवाओं की चर्चाओं को महत्व मिलता है।

--आईएएनएस