Delhi Snatching Case : शाहदरा रेलवे स्टेशन स्नैचिंग केस में आरोपी गिरफ्तार, पहले से दर्ज हैं तीन मामले

नई दिल्ली: दिल्ली के शाहदरा रेलवे स्टेशन पर हुई स्नैचिंग की घटना में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। मामले में आरोपी को सोमवार देर रात गिरफ्तार कर लिया गया है और उससे लगातार पूछताछ की जा रही है। पुलिस के मुताबिक, आरोपी पहले भी इस तरह की वारदातों में शामिल रह चुका है और फिलहाल उससे मामले से जुड़ी अन्य जानकारियां जुटाई जा रही हैं।

रेलवे पुलिस ने मंगलवार को जारी बयान में बताया कि 6 मार्च को शाम पांच बजे पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन थाना (पीएस ओडीआरएस) को एक रेलवे मेमो के जरिए सूचना मिली थी कि प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर एक ट्रेन से मैन रनओवर (एमआरओ) की घटना हुई है। सूचना मिलते ही पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। शुरुआती जांच के दौरान पता चला कि यह मामला स्नैचिंग से जुड़ा हुआ है, जिसके बाद आरोपी की तलाश तेज कर दी गई।

मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने कई टीमों का गठन किया। इसमें ओडीआरएस थाने की टीम के साथ-साथ स्पेशल स्टाफ की मेट्रो यूनिट, स्पेशल स्टाफ की रेलवे यूनिट, आरपीएफ शाहदरा और सीआईबी आरपीएफ की संयुक्त टीमों को आरोपी की तलाश में लगाया गया। इन सभी टीमों ने मिलकर तकनीकी और मानवीय खुफिया जानकारी के आधार पर जांच आगे बढ़ाई।

जांच के दौरान घटनास्थल और उसके आसपास लगे कई सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली गई। साथ ही इलाके में ह्यूमन इंटेलिजेंस के जरिए भी जानकारी जुटाई गई। इन सबके आधार पर पुलिस ने आरोपी की पहचान कर ली। इसके बाद 9 मार्च को आरोपी रोहित झा को गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी की उम्र 25 साल है और वह राजीव कैंप, झिलमिल कॉलोनी, विवेक विहार, दिल्ली का रहने वाला है। हालांकि पुलिस रिकॉर्ड में पहले उसका पता लोनी का भी बताया गया था।

पुलिस की जांच में यह भी सामने आया है कि आरोपी पहले भी इस तरह के तीन मामलों में शामिल रह चुका है। पुलिस के मुताबिक आरोपी रोहित झा ड्रग्स का आदी है और अपनी नशे की लत को पूरा करने के लिए वह स्नैचिंग जैसी वारदातों को अंजाम देता था।

पुलिस ने उस व्यक्ति को भी पकड़ लिया है, जिसे आरोपी ने छीना हुआ मोबाइल फोन बेचा था। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है और मामले में आगे की जांच जारी है। साथ ही पुलिस मोबाइल फोन की रिकवरी और इस मामले से जुड़े अन्य पहलुओं की भी जांच कर रही है।

