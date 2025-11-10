Delhi Blast : दिल्ली धमाके में मृतकों की संख्या बढ़कर 10 हुई, नागपुर में आरएसएस मुख्यालय की सुरक्षा कड़ी

नई दिल्ली: दिल्ली के लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास सोमवार शाम हुए धमाके में 10 लोगों की मौत हो गई और 10 से ज्यादा लोग घायल हो गए। इस घटना के बाद उत्तर प्रदेश, मुंबई और नागपुर स्थित आरएसएस मुख्यालय जैसी महत्वपूर्ण जगहों पर सुरक्षा सख्त कर दी गई है। पुलिस और सुरक्षा बल हर जगह अलर्ट पर हैं।

खास बात यह है कि नागपुर में आरएसएस हेडक्वार्टर की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है।

धमाके के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गृह मंत्री अमित शाह से फोन पर बात की और पूरी स्थिति की जानकारी ली। सरकार के सूत्रों के मुताबिक, पीएम मोदी लगातार हालात पर नजर रखे हुए हैं।

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर सतीश गोलचा से बात की। उन्होंने खुफिया ब्यूरो के प्रमुख तपन डेका से भी अपडेट लिया। इसके बाद, अमित शाह ने एनआईए के डीजी सदानंद वसंत दाते से बात की और उन्हें तुरंत एनआईए की टीम मौके पर भेजने का आदेश दिया।

हादसे में घायल सभी लोगों को एलएनजेपी हॉस्पिटल ले जाया गया है। सूत्रों ने बताया कि दिल्ली, मुंबई और उत्तर प्रदेश के लिए हाई अलर्ट जारी किया गया है।

सोशल मीडिया और कुछ रिपोर्ट्स में इस घटना को आतंकी हमला बताया जा रहा है। हालांकि, इस बारे में पुलिस या सरकार की ओर से कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।

जानकारी के अनुसार, लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 के पास यह घटना हुई। धमाके के बाद कई वाहनों में आग लग गई। बड़ी संख्या में पुलिस बल मौके पर मौजूद है। पूरे एरिया को पुलिस द्वारा कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है और गाड़ियों की आवाजाही को रोक दिया गया है।

गौर करने वाली बात है कि जम्मू-कश्मीर पुलिस ने सोमवार सुबह ही जैश-ए-मोहम्मद और अंसार गजवत-उल-हिंद आतंकी संगठनों से जुड़े एक इंटर-स्टेट ट्रांसनेशनल टेरर मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया था।

