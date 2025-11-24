भारत समाचार

Guru Teg Bahadur : हम सभी गुरु साहिब के आदर्शों को अपने जीवन में धारण करें: सीएम रेखा गुप्ता

लाल किले में गुरु तेग बहादुर शहीदी दिवस का तीन दिवसीय भव्य समागम
Nov 24, 2025, 03:20 AM
नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली स्थित लाल किले में श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी के 350वें शहीदी दिवस पर तीन दिवसीय भव्य समागम का आयोजन किया जा रहा है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता व कई मंत्रियों ने इस समागम में भाग लिया।

इस दौरान दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर पोस्ट कर कहा कि लाल किले में श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी के शहीदी दिवस पर दिल्ली सरकार द्वारा रविवार से आयोजित तीन दिवसीय भव्य समागम में सम्मिलित होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ।

समागम में गुरु साहिब के जीवन–प्रेरणा को समर्पित लाइट एंड साउंड शो, विरासत संग्रहालय, पावन कीर्तन और कवि दरबार, आस्था, संस्कृति और राष्ट्रीय गौरव का अद्वितीय संगम प्रस्तुत कर रहे हैं। धर्म, स्वतंत्रता और मानवता की रक्षा के लिए अपने पवित्र शीश का बलिदान देकर गुरु साहिब ने संपूर्ण विश्व को यह प्रेरणा दी कि सत्य और न्याय के लिए खड़ा होना ही मानव धर्म का परम स्वरूप है। उनका यह अद्वितीय बलिदान भारत की आत्मा में सदैव अमर रहेगा।

उन्होंने लिखा कि दिल्ली इस अमर विरासत की जीवंत साक्षी है। चांदनी चौक स्थित पावन सीसगंज साहिब गुरुद्वारा हमें निरंतर याद दिलाता है कि दूसरों की आस्था और अधिकारों की रक्षा ही सच्ची सेवा है।

इसी पवित्र विरासत के सम्मान में राष्ट्र–स्वाभिमान के प्रतीक लाल किले की प्राचीरों पर यह भव्य आयोजन सम्पन्न हो रहा है, जहां से सदियों से धर्म, स्वतंत्रता और राष्ट्रभक्ति का संदेश जन-जन तक पहुंचा है।

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि यह आयोजन राष्ट्र की आत्मा के प्रति कृतज्ञता और सामूहिक संकल्प का उत्सव है। आइए, हम सभी गुरु साहिब के आदर्शों को अपने जीवन में धारण करें। सत्य, मानवता और धार्मिक स्वतंत्रता की रक्षा के लिए सदैव तत्पर रहें।

आप सभी सपरिवार सादर आमंत्रित हैं। आइए और इस पावन विरासत के साक्षी बनें।

इस अवसर पर दिल्ली सरकार के कैबिनेट मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा, कपिल मिश्रा सहित सिख गुरुद्वारा समितियों के अनेक प्रतिनिधिगण उपस्थित रहे।

--आईएएनएस

 

 

