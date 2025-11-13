Delhi Blast : आतंकियों की साजिशें तभी नाकाम होंगी, जब हर नागरिक जागरूक रहेगा: भाजपा नेता श्रीनिवास वर्मा

नई दिल्ली: दिल्ली के लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास हुए कार विस्फोट को लेकर अब देश के कोने-कोने से प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। कर्नाटक से भाजपा सांसद गोविंद मख्तप्पा करजोल ने घटना की निंदा की है। उन्होंने कहा, "यह बेहद निंदनीय है कि इस धमाके में पाकिस्तान से जुड़े आतंकी शामिल थे। ऐसे लोग देश की शांति और एकता को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जिसे किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जा सकता।"

आंध्र प्रदेश से भाजपा नेता श्रीनिवास वर्मा ने बताया कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) की छापेमारी के दौरान लाल किला ब्लास्ट मामले में कई संदिग्ध सामग्री बरामद की गई है। उन्होंने नागरिकों से अपील करते हुए कहा कि सभी लोग सतर्क रहें और आतंकवाद के खिलाफ एकजुट हों। देश की सुरक्षा हम सबकी जिम्मेदारी है। आतंकियों की साजिशें तभी नाकाम होंगी, जब हर नागरिक जागरूक रहेगा।

पश्चिम बंगाल से भाजपा नेता अग्निमित्रा पॉल ने कहा, "दिल्ली में इतना बड़ा धमाका हो गया, लेकिन राहुल गांधी विदेश दौरे पर निकल गए। विपक्ष के नेता के रूप में उन्हें अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए। जब देश की राजधानी पर हमला होता है तो सबको एकजुट होकर देश के साथ खड़ा होना चाहिए। मगर राहुल गांधी इस वक्त ओमान में छुट्टियां मना रहे हैं। उम्र बढ़ गई है, लेकिन उनकी बचकानी हरकतें अब भी वही हैं।"

महाराष्ट्र से भाजपा नेता कपिल पाटिल ने कहा, "बात यह है कि जब भी यहां कोई महत्वपूर्ण घटनाक्रम होता है तो राहुल गांधी विदेश चले जाते हैं।"

इधर दिल्ली ब्लास्ट मामले में कानपुर के एलपीएस इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी एंड कार्डियक सर्जरी के सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर मोहम्मद आरिफ को हिरासत में लिया गया है। मकान मालिक कन्हैयालाल ने आईएएनएस से बताया, "मेरे फ्लैट में डॉक्टर अभिषेक और उनका साथी डॉक्टर आरिफ रहते थे।

आरिफ कार्डियोलॉजी का छात्र था और अभिषेक एक ब्रोकर के जरिए आया था। फ्लैट का किराया 22,000 रुपए तय हुआ था। हमने रेंट एग्रीमेंट भी बना लिया था। गुरुवार शाम करीब 7 बजे चार लोग सीधे फ्लैट पर आए। मेरे बेटे ने उन्हें अंदर जाते देखा। उन्होंने डॉक्टरों से चाबी मांगी, घर के अंदर कुछ देर देखा-परखा और फिर चले गए।"

देश की राजधानी में हुए इस धमाके के बाद अब सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड में हैं। एनआईए और स्थानीय पुलिस लगातार जांच में जुटी हैं। आतंकियों के नेटवर्क और पाकिस्तान कनेक्शन की जांच तेज कर दी गई है।

--आईएएनएस