Delhi Police Rescue Baby: राजस्थान से अपहृत 3 महीने के बच्चे की 18 घंटे में बरामदगी, अपहरणकर्ता गिरफ्तार

नई दिल्ली: राजस्थान के खेतड़ी से अपहृत तीन महीने के बच्चे को दिल्ली पुलिस ने महज 18 घंटे के भीतर सकुशल बरामद कर लिया है। इस मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है, जिसने अपने रिश्तेदार की मांग पूरी करने के लिए यह वारदात को अंजाम दिया। आरोपी का रिश्तेदार लड़का चाहता था, क्योंकि उसके परिवार में कोई बेटा नहीं था।

घटना 19 अगस्त को शुरू हुई, जब आनंद पर्वत थाने में एक शिकायत दर्ज हुई। शिकायतकर्ता, जो चेन्नई की रहने वाली हैं, अपने तीन महीने के बच्चे के साथ रिश्तेदार से मिलने आनंद पर्वत आई थीं। ट्रेन यात्रा के दौरान एक शख्स उनसे मिला और करीब दो घंटे तक बातचीत कर उनका भरोसा जीता। बहाने से उन्हें एक कपड़े की दुकान पर ले गया और 150 रुपये देकर बच्चे के लिए कपड़ा खरीदने को कहा। इस दौरान वो बच्चे को उठाकर फरार हो गया। शिकायतकर्ता ने तुरंत पुलिस को सूचना दी।

पुलिस ने धारा 137(2) बीएनएस के तहत मामला दर्ज किया। आनंद पर्वत थाना प्रभारी सुभाष चंद्र और एसीपी पटेल नगर सुनील गुप्ता के नेतृत्व में एक टीम गठित की गई, जिसमें एसआई साहिल, हेड कांस्टेबल सुरेश, संजय, रणवीर, मनीष और अशोक शामिल थे। एडिशनल डीसीपी सेंट्रल प्रशांत चौधरी ने मामले की निगरानी की। टीम ने 100 से ज्यादा सीसीटीवी फुटेज खंगाले और एआई आधारित फेस रिकग्निशन सिस्टम (एफआरएस) का इस्तेमाल कर आरोपी की पहचान की।

जांच में पता चला कि आरोपी जितेंद्र कुमार अपने पैतृक गांव खेतड़ी भाग गया था। पुलिस ने तुरंत वहां पहुंचकर उसे दबोच लिया और बच्चे को सुरक्षित बरामद कर मां को सौंप दिया। पूछताछ में जितेंद्र ने बताया कि उसके रिश्तेदार ने उसे आर्थिक मदद का लालच दे लड़का लाने के लिए कहा था। 32 साल के जितेंद्र कुमार, जो खेतड़ी के वार्ड नंबर 10, टोडी मोहल्ला का रहने वाला है, को हिरासत में लिया गया है।