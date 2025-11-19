Mobile Mugging Mission : 48 घंटे में वसंत कुंज साउथ में मोबाइल लूट कांड सुलझा, दो लुटेरे गिरफ्तार

नई दिल्ली: दिल्ली पुलिस के साउथ-वेस्ट डिस्ट्रिक्ट की वसंत कुंज साउथ थाना पुलिस ने मात्र 48 घंटों के अंदर मोबाइल लूट के मामले को सुलझाते हुए दोनों आरोपियों को धर-दबोचा। लूटा गया आई-फोन और वारदात के समय आरोपियों द्वारा पहना गया कपड़ा भी बरामद हो गया है।

पूरी घटना 14 नवंबर 2025 की रात की है। गुरुग्राम के सेक्टर-18 निवासी के.के. ने पुलिस कंट्रोल रूम पर कॉल कर बताया कि वसंत कुंज इलाके में दो युवकों ने उन पर हमला कर जबरन उनका आई-फोन एसई छीन लिया। इतना ही नहीं, लुटेरों ने पीड़ित को धमकाते हुए उसके फोन से यूपीआई के जरिए 1500 रुपए भी अपने अकाउंट में ट्रांसफर करवा लिए और फिर फोन लेकर फरार हो गए।

शिकायत मिलते ही थाना प्रभारी के निर्देश पर तुरंत बीएनएस के तहत एफआईआर दर्ज की गई। मामले की गंभीरता को देखते हुए डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस (साउथ-वेस्ट) अमित गोयल के मार्गदर्शन में एक स्पेशल टीम गठित की गई। टीम में एसआई रवि मलिक, हेड कांस्टेबल नवीन, हेड कांस्टेबल नेमी चंद, कांस्टेबल हरीश और महिला कांस्टेबल सुमन शामिल थे।

टीम ने एनएच-48, वसंत कुंज रोड, मसूदपुर रोड और महिपालपुर रोड के सैकड़ों सीसीटीवी फुटेज को खंगाला। तकनीकी निगरानी और लोकल इनपुट के दम पर सबसे पहले मुख्य आरोपी आशीष (22 वर्ष) को महिपालपुर से दबोचा गया। कड़ी पूछताछ में उसने अपने साथी अभिषेक दीक्षित उर्फ गोलू (22 वर्ष) का नाम उगला। इसके बाद पुलिस ने अर्जुन कैंप के पास जंगल में दबिश देकर गोलू को भी गिरफ्तार कर लिया।

दोनों आरोपी महिपालपुर के रहने वाले हैं और होटलों में कमीशन के आधार पर ग्राहक लाने का काम करते हैं। आशीष पांचवीं पास है और ड्रग्स का आदी है, जबकि गोलू अनपढ़ बताया जा रहा है। दोनों पहले भी छोटे-मोटे अपराधों में लिप्त रहे हैं।

पुलिस ने आरोपियों के पास से लूटा हुआ आईफोन एसई और वारदात के समय पहने गए कपड़े बरामद कर लिए हैं। पूछताछ में सामने आया है कि दोनों नशे की लत पूरी करने के लिए ऐसी वारदात करते थे।

