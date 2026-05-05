Armed Criminal Gang : दिल्ली पुलिस ने 'कच्छा-बनियान गिरोह' का भंडाफोड़ किया, मुठभेड़ के बाद छह गिरफ्तार

नई दिल्ली: दक्षिण जिला पुलिस की एंटी-ऑटो थेफ्ट स्क्वाड (एएटीएस) ने एक बड़ी सफलता हासिल करते हुए मध्य प्रदेश स्थित कुख्यात 'कच्छा-बनियान गिरोह' का भंडाफोड़ किया और दक्षिण दिल्ली में हुई संक्षिप्त मुठभेड़ के बाद इसके छह सदस्यों को गिरफ्तार किया, जिनमें एक इनामी अपराधी भी शामिल है। गोलीबारी के दौरान तीन आरोपियों के पैरों में गोली लगी, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया।

पुलिस अधिकारियों के अनुसार, इस अभियान से मालवीय नगर पुलिस स्टेशन में दर्ज एक सनसनीखेज चोरी का मामला सफलतापूर्वक सुलझ गया।

यह घटना 1 मई की रात को सर्वोदय एन्क्लेव स्थित एक घर में घटी।

घर में सोए लोगों के बीच अज्ञात चोर घर में घुस गए और नकदी एवं गहने लेकर फरार हो गए।

सीसीटीवी फुटेज की मदद से की गई प्रारंभिक जांच में पता चला कि तीन लोग विशेष प्रकार के सेंधमारी के औजारों का इस्तेमाल करके घर में घुसे थे।

आस-पास के इलाकों से मिले फुटेज से पता चला कि कुल छह अपराधी इस घटना में शामिल थे, जिनमें से तीन मंगलवार तड़के परिसर में दाखिल हुए और बाकी तीन विजय मंडल पार्क में बैकअप के तौर पर तैनात थे।

इन जानकारियों के आधार पर मालवीय नगर पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज की गई और गहन जांच शुरू की गई।

अपराध की गंभीरता को देखते हुए स्थानीय पुलिस स्टेशन, एएटीएस, स्पेशल स्टाफ और एएनएस साउथ डिस्ट्रिक्ट के अधिकारियों की कई टीमें गठित की गईं।

विशिष्ट खुफिया जानकारी के आधार पर, 3 मई, 2026 की रात को अंबेडकर नगर पुलिस स्टेशन के अधिकार क्षेत्र में स्थित बीआरटी कॉरिडोर के किनारे जहांपनाह वन क्षेत्र के पास, एएटीएस की एक समर्पित टीम ने जाल बिछाया।

लगभग 12:55 बजे संदिग्ध गिरोह के सदस्यों को देखा गया।

जब पुलिसकर्मियों ने उन्हें आत्मसमर्पण करने का इशारा किया, तो तीन आरोपियों ने टीम पर गोलीबारी शुरू कर दी। आत्मरक्षा में, पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की, जिससे संक्षिप्त गोलीबारी हुई।

मुठभेड़ के दौरान आरोपियों ने छह गोलियां चलाईं, जिनमें से एक गोली टीम लीडर की बुलेटप्रूफ जैकेट पर लगी।

पुलिस ने जवाबी कार्रवाई में आठ गोलियां चलाईं और अंततः सभी छह आरोपियों को काबू में कर लिया।

घायल आरोपियों की पहचान निर्मल उर्फ ​​निखिल (34), अंबर उर्फ ​​दाविन (25) और सम्राट उर्फ ​​समर उर्फ ​​काला (30) के रूप में हुई है, ये सभी मध्य प्रदेश के गुना जिले के निवासी हैं। शेष आरोपियों में काकेश उर्फ ​​काके उर्फ ​​गुज्जर (24), कृष उर्फ ​​देवा (18) और रतलाम का एक 17 वर्षीय नाबालिग शामिल हैं।

पुलिस रिकॉर्ड से पता चलता है कि गिरफ्तार व्यक्तियों का आपराधिक इतिहास रहा है। निर्मल चार पुराने मामलों से जुड़ा है, जिनमें शस्त्र अधिनियम के तहत अपराध और चोरी एवं डकैती के आरोप शामिल हैं। सम्राट चोरी और डकैती के मामलों में शामिल रहा है, जबकि अंबर, जो एक घोषित इनामी अपराधी है, मध्य प्रदेश में दर्ज अलग-अलग मामलों में 500 रुपए और 10,000 रुपए का इनाम रखता था। काकेश भी हत्या सहित एक गंभीर आपराधिक मामले में वांछित है।

अभियान के दौरान, पुलिस ने चोरी के औजारों और हथियारों का एक बड़ा जखीरा बरामद किया। इनमें हाइड्रोलिक प्रेशर कटर, स्टील बोल्ट कटर, क्रेसेंट रिंच, भारी-भरकम स्क्रूड्राइवर, एक जेड-आकार की लोहे की छड़, लोहे की जाली काटने की मशीन, लगभग 50 पत्थर के छर्रों से लैस चार गुलेल और तीन मशालें शामिल थीं।

इसके अतिरिक्त, हथियार और गोला-बारूद भी जब्त किए गए, जिनमें जिंदा और खाली कारतूसों के साथ एक सेमी-ऑटोमैटिक पिस्टल (7.65 मिमी), गोला-बारूद के साथ दो देसी पिस्तौलें (.315 बोर), और एक स्प्रिंग से चलने वाला चाकू शामिल था।

--आईएएनएस