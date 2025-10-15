भारत समाचार

Delhi Police Security : त्योहारी सीजन पर पुलिस ने बढ़ाई सुरक्षा, राजधानी में चेकिंग अभियान तेज

त्योहारों पर सुरक्षा के लिए दिल्ली पुलिस अलर्ट, बाजारों में पैदल गश्त और जांच बढ़ी
Oct 15, 2025, 05:46 AM
दिल्ली : त्योहारी सीजन पर पुलिस ने बढ़ाई सुरक्षा, राजधानी में चेकिंग अभियान तेज

नई दिल्ली: दीपावली और छठ समेत आगामी त्योहारों पर सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए दिल्ली पुलिस ने कमर कस ली है। इस क्रम में जनता की सुरक्षा सुनिश्चित करने तथा कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए दिल्ली पुलिस ने राजधानी में पैदल गश्त बढ़ा दी है।

इस दौरान बाजारों और भीड़भाड़ वाले इलाकों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। दिल्ली पुलिस ने कहा कि इस एक्सरसाइज का उद्देश्य जनता में अपनी प्रत्यक्ष उपस्थिति और सामुदायिक सहभागिता के माध्यम से विश्वास की भावना पैदा करना है।

पुलिस की बढ़ी हुई सक्रियता अपराधियों पर लगाम लगाने और भीड़-भाड़ वाले इलाकों में अपराधों को रोकने में भी मदद करती है। संबंधित क्षेत्रों के वरिष्ठ अधिकारी गश्ती दलों का नेतृत्व कर रहे हैं।

दिल्ली पुलिस जनसंपर्क कार्यालय की तरफ से जारी जानकारी में बताया गया कि गश्त के अलावा, दिल्ली पुलिस कई अन्य सुरक्षा उपाय भी कर रही है, जिनमें भीड़-भाड़ वाले इलाकों में जनता को सचेत करने के लिए पीए सिस्टम के माध्यम से घोषणाएं, सत्यापन अभियान, बस चेकिंग अभियान, पिकेट चेकिंग को तेज करना आदि शामिल हैं।

दिल्ली पुलिस नागरिकों से पुलिस के साथ सहयोग करने, सतर्क रहने और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना देने का भी आग्रह करती है।

इससे पहले दिल्ली पुलिस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बताया कि त्योहारों के मौसम के आगमन के साथ, दिल्ली पुलिस ने सभी नागरिकों के लिए सुरक्षित और शांतिपूर्ण त्योहार सुनिश्चित करने के लिए शहर भर में गश्त बढ़ा दी है।

इस क्रम में दिल्ली पुलिस कमिश्नर सतीश गोलचा के नेतृत्व में सभी जिलों के अधिकारियों ने व्यापक गश्त की। व्यापक वाहन जांच, पिकेट निरीक्षण और क्षेत्र में गश्त बढ़ी, पुलिसिंग को सुदृढ़ किया गया और बाजारों, मोहल्लों और सार्वजनिक स्थानों पर सुरक्षा सुनिश्चित की गई।

 

 

