भारत समाचार

Delhi Police Encounter : दिल्ली पुलिस ने मुठभेड़ में दो आरोपियों को किया गिरफ्तार

गुरुग्राम मुठभेड़ में दिल्ली पुलिस ने नीरज तेहलान हत्याकांड के दो आरोपी दबोचे
Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Sep 26, 2025, 06:15 AM
नीरज तेहलान हत्याकांड : दिल्ली पुलिस ने मुठभेड़ में दो आरोपियों को किया गिरफ्तार

नई दिल्ली: दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने नीरज तेहलान हत्याकांड में फरार दो आरोपियों को शुक्रवार सुबह मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया है। दोनों आरोपियों की गिरफ्तारी गुरुग्राम के सेक्टर-99 से की गई है।

 

जानकारी के अनुसार, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और गुरुग्राम पुलिस की क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी (सीआईए) ने एक संयुक्त अभियान चलाया। इस दौरान उन्होंने नजफगढ़ हत्याकांड के दो फरार आरोपियों को शुक्रवार सुबह मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार कर लिया।

 

दिल्ली पुलिस के मुताबिक, दोनों आरोपी नीरज तहलान की हत्या के मामले में वांछित थे। नीरज तहलान की हत्या 4 जुलाई 2025 को नजफगढ़ में हुई थी। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान मोहित जाखड़ (29 वर्ष), पिता सुरेंद्र जाखड़ और जतिन राजपूत (21 वर्ष), पिता शिव कुमार के रूप में हुई है। मोहित जाखड़ दिल्ली के छावला और जतिन राजपूत दिल्ली के द्वारका मोड़ का निवासी है।

 

पुलिस के अनुसार, एनकाउंटर के दौरान आरोपियों ने कुल 6 राउंड फायर किए, जिनमें से एक गोली हेड कांस्टेबल नरपत के बुलेटप्रूफ जैकेट पर लगी, जबकि दूसरी एसआई विकास के बाएं हाथ में लगी। पुलिस टीम ने आत्मरक्षा में गोलीबारी की, जिसमें दोनों आरोपियों को पैरों में चोटें आईं। दोनों को इलाज के लिए गुरुग्राम के सेक्टर-10 स्थित सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

 

इसके अलावा, पुलिस ने घटनास्थल से दो लोडेड पिस्टल, जिनमें 5 जिंदा कारतूस और एक मोटरसाइकिल बरामद की है।

 

इससे पहले भी दिल्ली पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। बीते 20 सितंबर को दिल्ली के रोहिणी में कुख्यात अपराधी लल्लू और गोगी गैंग के साथियों के साथ हुई मुठभेड़ में पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया था।

 

पुलिस के अनुसार, लल्लू ने हाल ही में अपने साथियों के साथ तीन व्यक्तियों की पिटाई/भीड़ हिंसा की घटना को अंजाम दिया था और उसका वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर डाला था ताकि गोगी गैंग से अपने संबंध और दबदबे को दिखा सके। पीड़ित पक्ष ने इस घटना के विरोध में एक महासभा बुलाने का आह्वान किया था। इसी के मद्देनजर लल्लू अपने गैंग के साथ हमला कर गैंग वर्चस्व स्थापित करना चाहता था।

 

 

Gangster ArrestIndia Law and OrderEncounter GurugramNeeraj Tehlan Murdercrime news DelhiDelhi PoliceSpecial Cell

Related posts

Loading...

More from author

Loading...