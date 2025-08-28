Delhi Police Encounter Bishnoi Gang: न्यू अशोक नगर में एनकाउंटर, हैरी बॉक्सर गैंग के दो बदमाश गिरफ्तार

भारत समाचार

दिल्ली पुलिस एनकाउंटर में लॉरेंस बिश्नोई गैंग के दो कुख्यात बदमाश गिरफ्तार
Aug 28, 2025, 12:17 PM
नई दिल्ली:  दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने न्यू अशोक नगर में देर रात एक एनकाउंटर के बाद लॉरेंस बिश्नोई गैंग के दो कुख्यात बदमाशों को गिरफ्तार किया है।

गिरफ्तार बदमाशों की पहचान कार्तिक जाखड़ और कविश के रूप में हुई है, जो अमेरिका में रहने वाले गैंगस्टर हैरी बॉक्सर के लिए काम करते हैं। हैरी बॉक्सर के खिलाफ हत्या, डकैती और फिरौती जैसे आधा दर्जन से अधिक मामले दर्ज हैं।

पुलिस को सूचना मिली थी कि कार्तिक और कविश न्यू अशोक नगर इलाके में मौजूद हैं। इस जानकारी के आधार पर स्पेशल सेल ने इलाके में जाल बिछाया। रात के समय जब पुलिस ने दोनों बदमाशों को रोकने की कोशिश की, तो उन्होंने पुलिस पर गोलीबारी शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने आत्मरक्षा में फायरिंग की, जिसमें कार्तिक जाखड़ के पैर में गोली लगी। इसके बाद पुलिस ने दोनों को हिरासत में ले लिया। घायल बदमाश को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज चल रहा है। पुलिस के अनुसार, इस ऑपरेशन में कोई पुलिसकर्मी घायल नहीं हुआ।

सूत्रों के मुताबिक, कार्तिक और कविश लॉरेंस बिश्नोई गैंग के सक्रिय सदस्य हैं और कई आपराधिक वारदातों में शामिल रहे हैं। ये दोनों हैरी बॉक्सर के इशारे पर दिल्ली और आसपास के इलाकों में आपराधिक गतिविधियां चलाते थे। स्पेशल सेल अब इनसे पूछताछ कर रही है ताकि गैंग के अन्य सदस्यों और उनकी योजनाओं का पता लगाया जा सके। पुलिस ने मौके से हथियार और गोला-बारूद भी बरामद किया है।

यह एनकाउंटर दिल्ली पुलिस की अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का हिस्सा है। हाल के महीनों में स्पेशल सेल ने लॉरेंस बिश्नोई गैंग के कई सदस्यों को गिरफ्तार किया है, जो दिल्ली और पड़ोसी राज्यों में आपराधिक गतिविधियों में लिप्त थे। इस कार्रवाई से क्षेत्र में अपराध पर लगाम लगने की उम्मीद है।

 

