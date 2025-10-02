भारत समाचार

Delhi Police Encounter : दिल्ली में गोल्डी बराड़ गैंग के बदमाशों से मुठभेड़, घायल दो बदमाश गिरफ्तार

Oct 02, 2025, 05:25 AM
नई दिल्ली: दिल्ली के जैतपुर-कालिंदी कुंज रोड पर गुरुवार सुबह दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने एक मुठभेड़ के बाद रोहित गोदारा, गोल्डी बराड़ और वीरेंद्र चारण के संगठित गैंग के दो खतरनाक अपराधियों को गिरफ्तार किया है।

पकड़े गए आरोपियों की पहचान राहुल (पानीपत, हरियाणा) और साहिल (भिवानी, हरियाणा) के रूप में हुई है। मुठभेड़ के दौरान दोनों अपराधी घायल हो गए और उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

पुलिस के अनुसार, राहुल दिसंबर 2024 में हरियाणा के यमुनानगर में हुए तिहरे हत्याकांड का मुख्य आरोपी था। अपनी पहचान छिपाकर वह लंबे समय से फरार चल रहा था।

दोनों अपराधी विदेश में बैठे गैंगस्टर रोहित गोदारा, गोल्डी बराड़ और वीरेंद्र चारण के इशारों पर काम कर रहे थे। ये एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर की हत्या की साजिश रच रहे थे और इसके लिए मुंबई व बेंगलुरु में अपने टारगेट की रेकी कर चुके थे।

स्पेशल सेल को गुप्त सूचना मिली थी कि दोनों अपराधी जैतपुर-कालिंदी कुंज रोड पर मौजूद हैं। पुलिस ने इलाके में घेराबंदी की और अपराधियों को आत्मसमर्पण करने को कहा, लेकिन दोनों ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी, जिसके जवाब में स्पेशल सेल की टीम ने भी गोली चलाई।

इस मुठभेड़ में राहुल और साहिल घायल हो गए। पुलिस ने मौके से अपराधियों के हथियार और एक मोटरसाइकिल बरामद की है।

पुलिस ने दोनों के खिलाफ हत्या, हत्या का प्रयास और संगठित अपराध से जुड़े कई मामलों में केस दर्ज किया है। फिलहाल घटनास्थल से जब्त हथियारों और मोटरसाइकिल की जांच की जा रही है।

दिल्ली पुलिस इस मामले में गैंग के अन्य सदस्यों और उनके नेटवर्क की तलाश में जुट गई है। यह गिरफ्तारी गोल्डी बराड़ गैंग के लिए बड़ा झटका मानी जा रही है।

 

 

