Delhi Police Heroin Seizure: दिल्ली पुलिस ने तीन तस्करों को किया गिरफ्तार, 1 किलो से अधिक हेरोइन बरामद

दिल्ली पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 1 किलो से ज्यादा हेरोइन बरामद
Aug 31, 2025, 07:19 AM
दिल्ली पुलिस ने तीन तस्करों को किया गिरफ्तार, 1 किलो से अधिक हेरोइन बरामद

नई दिल्ली:  आउटर नॉर्थ जिला पुलिस की एंटी नारकोटिक्स सेल ने एक बड़ी सफलता हासिल करते हुए तीन नशा तस्करों को गिरफ्तार किया। इस दौरान तस्करों के पास से 1.012 किलोग्राम हेरोइन बरामद की गई, जिसकी कीमत अंतरराष्ट्रीय बाजार में करीब 4 करोड़ रुपए है।

पुलिस की ओर से मिली जानकारी के अनुसार, 29 अगस्त को गुप्त सूचना के आधार पर यह कार्रवाई की गई।

पुलिस टीम ने सबसे पहले भलस्वा डेयरी इलाके के कलांदरा कॉलोनी, सर्विस रोड से एक महिला को दबोचा। तलाशी के दौरान उसके पास से 300 ग्राम हेरोइन बरामद हुई। गिरफ्तार महिला की पहचान अफसाना (23), पत्नी अब्दुल माजिद उर्फ चिंटू, निवासी सी-571, ब्लॉक-सी, जहांगीरपुरी के रूप में हुई। इस संबंध में एफआईआर संख्या 590/25 दर्ज की गई और अफसाना को गिरफ्तार किया गया।

अफसाना से हुई गहन पूछताछ के आधार पर पुलिस टीम ने देर रात छापेमारी कर दो सप्लायरों को भी गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों में नरेंद्र (37) और उनकी पत्नी ज्योति उर्फ मानशी (35) शामिल हैं। दोनों फ्लैट नंबर-15, दूसरी मंजिल, राज कन्हैया अपार्टमेंट, ब्लॉक-ए, हिमगिरि एन्क्लेव, बुराड़ी, दिल्ली के निवासी हैं। नरेंद्र को परिवहन प्राधिकरण, बुराड़ी के सामने से उसकी स्कूटी के साथ पकड़ा गया, जबकि ज्योति उर्फ मानशी को उनके घर से गिरफ्तार किया गया।

नरेंद्र और ज्योति के घरों की तलाशी में कुल 712 ग्राम हेरोइन बरामद हुई, जिसमें 52 ग्राम, 470 ग्राम, 170 ग्राम और 20 ग्राम की चार खेप शामिल थीं। इस बरामदगी के बाद मामले में एनडीपीएस एक्ट की धारा 25 और 29 भी जोड़ी गई।

दिल्ली पुलिस ने आगे बताया कि इस मामले में आगे की जांच जारी है।

इससे पहले, पटपड़गंज इंडस्ट्रियल एरिया थाना पुलिस ने गुरुवार को एक ड्रग पैडलर को 30.595 किलो गांजे के साथ गिरफ्तार किया था। आईएसबीटी आनंद विहार के पास चेकिंग के दौरान पुलिस ने यह सफलता हासिल की थी। आरोपी की पहचान विवेक कुमार उर्फ किट्टू (19), निवासी जिला पटना, बिहार के रूप में हुई थी। आरोपी ने पूछताछ में बताया कि यह गांजा उसे दिल्ली के मोती नगर और रघुवीर नगर में सप्लाई करना था।

