Delhi Police Action : दिल्ली पुलिस ने अवैध रूप से रह रहे नाइजीरियाई को हिरासत में लिया, निर्वासन प्रक्रिया शुरू

नई दिल्ली: दक्षिण-पश्चिम जिले की दिल्ली पुलिस ने मंगलवार को अवैध रूप से रह रहे नाइजीरियाई अपेह नन्ना मालाची (39 वर्ष) को हिरासत में लिया है।

मालाची नाइजीरिया के एनुगुएज़िके का निवासी है और 2021 में मेडिकल वीजा पर भारत आया था। उसका वीजा मई 2021 में समाप्त हो गया था, जिसके बाद वह अवैध रूप से दिल्ली में रह रहा था। विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय (एफआरआरओ) दिल्ली की मदद से उसकी निर्वासन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।

दक्षिण-पश्चिम जिला पुलिस ने अवैध प्रवासियों पर नजर रखने और अपराध रोकथाम के लिए विशेष अभियान चलाया हुआ है। इसके तहत, इंस्पेक्टर राम कुमार के नेतृत्व में ऑपरेशन सेल की एक समर्पित टीम गठित की गई थी। इस टीम में एएसआई विनोद कुमार, एएसआई धर्मेंद्र, हेड कांस्टेबल मोहित, नरेंद्र और प्रशांत शामिल थे। सहायक पुलिस आयुक्त विजयपाल तोमर के पर्यवेक्षण में यह टीम संवेदनशील क्षेत्रों में अवैध प्रवासियों की पहचान के लिए सक्रिय थी।

3 अक्टूबर को पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि एक नाइजीरियाई नागरिक नांगल राया, वसंत कुंज क्षेत्र में संदिग्ध रूप से घूम रहा है। टीम ने तुरंत कार्रवाई करते हुए संदिग्ध से संपर्क किया और उसके दस्तावेजों की जांच की। पूछताछ में मालाची ने बताया कि वह 15 मार्च 2021 को मेडिकल वीजा पर भारत आया था, जो 24 मई 2021 को समाप्त हो गया। इसके बाद भी वह दिल्ली के बुराड़ी इलाके में लेबर चौक के पास रह रहा था। हाल ही में पुलिस की सख्ती के कारण वह महिपालपुर में किराए का मकान तलाशने आया था।

पुलिस ने मालाची को वसंत कुंज दक्षिण थाने में हिरासत में लिया। गहन सत्यापन और पूछताछ के बाद, उसके दस्तावेजों की जांच की गई, जिसमें उसकी नाइजीरियाई नागरिकता और अवैध रूप से रहने की पुष्टि हुई। सभी कानूनी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद, एफआरआरओ, नई दिल्ली के सहयोग से मालाची के निर्वासन की प्रक्रिया शुरू की गई।

पुलिस उपायुक्त (दक्षिण-पश्चिम जिला) अमित गोयल ने कहा कि यह अभियान दिल्ली पुलिस की अवैध आव्रजन के खिलाफ सख्त नीति और कानून के शासन को लागू करने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।