Drug Trafficking Delhi : एनडीपीएस मामलों में घोषित अपराधी गिरफ्तार, दिल्ली से भागने की कर रहा था कोशिश

नई दिल्ली: दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की सेंट्रल रेंज ने बड़ी सफलता हासिल करते हुए नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस (एनडीपीएस) मामलों में घोषित अपराधी अमित कुमार झा उर्फ ​​हरि कांत झा (45) को गिरफ्तार किया। आरोपी फरीदाबाद (हरियाणा) का रहने वाला है।

आरोपी अमित कुमार झा एनडीपीएस के अलग-अलग मामलों में अदालत की कार्यवाही से बच रहा था। उसे दिल्ली से भागने की कोशिश करते समय पकड़ा गया।

23 अगस्त को हेड कांस्टेबल अजय यादव को एक गुप्त सूचना मिली कि अमित कुमार झा शाम करीब 4 बजे खजूरी चौक के पास मौजूद होगा। वह शहर से भागने की फिराक में है।

इस सूचना पर तत्काल कार्रवाई करते हुए इंस्पेक्टर विनय के नेतृत्व में एक टीम बनाई गई। इस टीम में सब-इंस्पेक्टर मोहित, असिस्टेंट सब-इंस्पेक्टर दीपक कुमार, हेड कांस्टेबल पंकज, हेड कांस्टेबल करण और हेड कांस्टेबल अजय यादव शामिल थे। टीम तुरंत बताए गए स्थान पर पहुंची और आरोपी को पकड़ने के लिए जाल बिछाया गया।

शाम 4 बजे के करीब मुखबिर ने अग्रवाल स्वीट्स की तरफ से शास्त्री पार्क रोड की ओर आ रहे एक संदिग्ध व्यक्ति की पहचान कराई। टीम ने तुरंत उस व्यक्ति को पकड़ लिया। पूछताछ करने पर उसने अपनी पहचान अमित कुमार झा उर्फ ​​हरि कांत झा के रूप में बताई।

छानबीन के दौरान पता चला कि 2018 में दर्ज एक मामले में 9 अगस्त 2024 को अदालत ने अमित कुमार झा को घोषित अपराधी करार दिया था।

इसके अलावा आरोपी अमित पर कश्मीरी गेट पुलिस स्टेशन में भी एफआईआर दर्ज है। इस मामले में भी 12 अगस्त को उसके खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया गया था।

पुलिस के अनुसार, यह आरोपी ड्रग्स तस्करी का आदी है और कई आपराधिक मामलों में शामिल रहा है। उसे कानूनी प्रक्रिया के बाद गिरफ्तार कर लिया गया है।