Intellectual Property : क्राइम ब्रांच ने बड़े पायरेटेड किताबों के रैकेट का किया भंडाफोड़, एक गिरफ्तार

नई दिल्ली: दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की इंटर-स्टेट सेल (आईएससी) ने एक बड़े पायरेसी रैकेट का भंडाफोड़ करने के साथ ही 67 वर्ष के ज्वाला प्रसाद को गिरफ्तार किया है। ज्वाला प्रसाद पर पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की पायरेटेड किताबों की गैर-कानूनी प्रिंटिंग और बिक्री में शामिल होने का आरोप है।

इस ऑपरेशन से एक बड़े नेटवर्क का पता चला, जो कॉपीराइट वाली किताबों की बिना इजाजत प्रिंटिंग, स्टोरेज और डिस्ट्रीब्यूशन में लगा हुआ था। पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड एक बड़ा पब्लिशिंग हाउस है और जब्त की गई चीजों पर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स रखता है।

बताया जा रहा है कि आरोपी इस रैकेट का एक मुख्य आदमी था, जो कॉपीराइट कानूनों का उल्लंघन करके नकली कॉपी बनाने और सर्कुलेशन में मदद करता था।

14 मार्च को पुलिस को इसकी शिकायत मिली थी। पुलिस ने सेक्टर 16 रोहिणी दिल्ली में रेड की। इस दौरान पुलिस ने कुल 8,593 पायरेटेड किताबें बरामद की। इन सभी किताबों को जब्त कर लिया गया है। आगे की जांच के दौरान, पास की एक जगह पर एक और रेड में 11,544 और पायरेटेड किताबें बरामद हुईं, जिससे कुल जब्त की गई किताबें 20,137 से ज्यादा हो गईं।

आरोपी ने शुरू में प्रिंटिंग के सोर्स के बारे में गलत जानकारी देकर जांच को गुमराह करने की कोशिश की। हालांकि, लगातार पूछताछ और पुलिस कस्टडी रिमांड के दौरान, जांच टीम को एक बड़ी कामयाबी मिली। खुलासे पर कार्रवाई करते हुए और लगातार कोशिशों से, गैर-कानूनी रीप्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल होने वाले एक प्रिंटिंग सेटअप का पता चला।

पुलिस ने आनंद पर्वत इंडस्ट्रियल एरिया में मौजूद एक प्रेस से दो प्रिंटिंग मशीनें, चार पायरेटेड किताबों के नेगेटिव, और कॉपीराइटेड मटीरियल को रीप्रोड्यूस करने के लिए इस्तेमाल की गई बारह प्रिंटिंग प्लेट बरामद की। इन बरामदगी से आरोपी के शुरू से आखिर तक पायरेसी ऑपरेशन में सीधे तौर पर शामिल होना पक्का हो गया, जिसमें पायरेटेड किताबों की गैर-कानूनी प्रिंटिंग और डिस्ट्रीब्यूशन शामिल है।

आरोपी को मामले में गिरफ्तार कर लिया गया है। पायरेसी नेटवर्क में शामिल दूसरे लोगों की पहचान करने के लिए आगे की जांच जारी है।

--आईएएनएस