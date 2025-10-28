Delhi Police Arrests Thieves : कीर्ति नगर पुलिस ने चोरों को किया गिरफ्तार, 43 हजार रुपए नकद बरामद

नई दिल्ली: राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के थाना कीर्ति नगर की पुलिस टीम ने दो चोरों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके पास से चोरी की गई 43 हजार रुपए की नकदी भी बरामद की है।

पुलिस के अनुसार ये चोर रिहायशी इलाकों में दिनदहाड़े चोरी की वारदातों को अंजाम देते थे और शक से बचने के लिए टोह लेने के दौरान मोबाइल फोन पर बात करने का नाटक करते थे।

3 अक्टूबर को थाना कीर्ति नगर में मानसरोवर गार्डन इलाके में एक घर में ताला तोड़कर चोरी की शिकायत दर्ज की गई थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए, इंस्पेक्टर संजीव ढोडी, एसएचओ कीर्ति नगर के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया।

टीम ने घटनास्थल और आसपास के सीसीटीवी फुटेज की जांच की जिसमें दो संदिग्ध व्यक्ति चोरी वाले परिसर से बाहर निकलते हुए दिखाई दिए। तकनीक और सीसीटीवी कैमरों की मदद से एक संदिग्ध की पहचान हुई।

पहचान होने के बाद, आरोपी के ठिकाने पर छापेमारी की गई, लेकिन वह वहां नहीं मिला। इसके बाद मुखबिर और तकनीकी निगरानी के माध्यम से, मुख्य आरोपी शेख मुमताज को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने इसे जहांगीरपुरी से गिरफ्तार किया। इसके बाद उसकी निशानदेही पर सहयोगी जय सिया राम उर्फ टिंकू को गिरफ्तार किया गया। दोनों ई-रिक्शा चालक हैं। इस पर कई थानों में मुकदमे दर्ज हैं और पुलिस काफी दिनों से इनकी तलाश कर रही थी।

पूछताछ में दोनों ने चोरी की वारदात में शामिल होना स्वीकार कर लिया। उन्होंने बताया कि वे बंद घरों को निशाना बनाते थे और चोरी के बाद नकदी आपस में बांट लेते थे। चोरी के गहने वे दिलावर नामक व्यक्ति को बेचते थे। गिरफ्तारी से बचने के लिए, वे लगातार अपने ठिकाने बदलते रहते थे और स्थायी पते पर नहीं रहते थे।

पुलिस ने आरोपियों के पास से 43 हजार रुपए नकद और अपराध के दौरान पहने गए कपड़े बरामद किए हैं। शेष चोरी के आभूषणों की तलाश जारी है।