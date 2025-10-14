Delhi Crime : घर में सफेदी के बहाने चोरी करने वाला गिरफ्तार, मोबाइल बरामद

नई दिल्ली: राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के एंटी बर्गलरी सेल की टीम ने एक ऐसे शातिर चोर को गिरफ्तार किया है जो घर में सफेदी करने के बहाने चोरी करता था। आरोपी के पास से चोरी का मोबाइल फोन बरामद हुआ है।

शिकायतकर्ता नरेंद्र सिंह ने 30 जून को अपने घर में चोरी होने की शिकायत दर्ज कराई थी। उन्होंने बताया था कि उनके घर से मोबाइल चोरी हो गया है। जिस समय मोबाइल चोरी हुआ उस समय आरोपी नासिर मौजूद था।

शिकायत के आधार पर इंस्पेक्टर राम कुमार और एसडब्ल्यूडी के नेतृत्व में टीम का गठन किया गया, जिसके बाद पुलिस ने नासिर को गिरफ्तार कर लिया। टीम में एसआई बच्चू सिंह, हेड कांस्टेबल कांतिलाल, हेड कांस्टेबल विनोद कुमार, हेड कांस्टेबल अजय कुमार, कांस्टेबल महेश, कांस्टेबल अंशु और कांस्टेबल सांवरिया शामिल थे।

आरोपी की पहचान बिहार के अररिया जिले के लक्ष्मीपुर बसंतपुर निवासी 20 वर्षीय नासिर के रूप में हुई है, जो अब मोतीलाल नेहरू कैंप जेएनयू, दिल्ली में रहता है।

पुलिस अधिकारी ने बताया कि शिकायत के बाद गठित टीम ने तकनीकी निगरानी के आधार पर संदिग्ध की पहचान कर उसे गिरफ्तार किया। आरोपी नासिर को 12 अक्टूबर को पकड़ लिया। तलाशी लेने पर उसके कब्जे से चोरी का मोबाइल फोन बरामद हुआ। पूछताछ में नासिर ने खुलासा किया कि वह घरों में सफेदी का काम करता है। जून 2025 में, उसने नरेंद्र सिंह, निवासी बुध विहार मुनरिका गांव के घर में सफेदी का काम किया था और उसी दौरान मौका पाकर एक मोबाइल फोन चुरा लिया था। कुछ समय बाद ही उसने चोरी किए गए मोबाइल फोन का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था।

गिरफ्तार आरोपी नासिर को बरामद चोरी के मोबाइल फोन के साथ आवश्यक कानूनी कार्रवाई के लिए थाना किशनगढ़ को सौंप दिया गया है। नासिर बिहार का रहने वाला है और हाल ही में मजदूरी के काम के लिए दिल्ली आया था। मामले में आगे की जांच जारी है।