POCSO Accused Arrest : पॉक्सो केस का आरोपी को किया गिरफ्तार, चार बार जारी हुए थे गैर-जमानती वारंट

नई दिल्ली: दक्षिण-पश्चिम जिले के सरोजिनी नगर थाना क्षेत्र की पुलिस ने पॉक्सो केस में लंबे समय से फरार चल रहे आरोपी को गिरफ्तार कर बड़ी सफलता हासिल की। आरोपी गौरव अग्नानी (32) की पहचान मध्यप्रदेश के ग्वालियर जिले के ताहिरपुर मोरार निवासी के रूप में हुई है।

आरोपी के खिलाफ चार बार गैर-जमानती वारंट (गैर जमानती वारंट) जारी हो चुके थे, लेकिन वह लगातार कानून की प्रक्रिया से बचने की कोशिश कर रहा था।

जानकारी के मुताबिक, सरोजिनी नगर थाना क्षेत्र में फरार और वांछित आरोपियों को पकड़ने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसी अभियान के तहत सरोजिनी नगर थाने के इंस्पेक्टर अतुल त्यागी के नेतृत्व में हेड कॉन्स्टेबल हरिराम और कॉन्स्टेबल प्रवीण की टीम गठित की गई थी। एसीपी सफदरजंग एन्क्लेव की देखरेख में यह पूरी कार्रवाई की गई।

4 सितंबर को पुलिस टीम को गुप्त सूचना मिली कि पॉक्सो केस का एक आरोपी क्षेत्र में मौजूद है। सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए छापेमारी की और आरोपी गौरव अग्नानी को दबोच लिया। जांच में पता चला कि उसके खिलाफ पहले से ही कुल चार गैर-जमानती वारंट अलग-अलग पते पर जारी किए जा चुके थे।

पुलिस के अनुसार आरोपी के खिलाफ सरोजिनी नगर थाने में धारा 504/34 आईपीसी और धारा 12 पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज है। गिरफ्तारी के बाद आरोपी को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।

इसके अलावा, दिल्ली के पहाड़गंज क्षेत्र में गुरुवार को एक स्कूल के बाहर हुई चाकूबाजी की घटना को पुलिस ने सुलझा लिया। इस मामले में पुलिस ने तीन नाबालिगों को हिरासत में लिया। साथ ही, पुलिस ने अपराध में प्रयुक्त चाकू और घटनास्थल से टूटी हुई बीयर की बोतल भी बरामद की। यह घटना गुरुवार की है। एक 15 वर्षीय छात्र, जिसके सीने में चाकू लगा था, पहाड़गंज पुलिस स्टेशन पहुंचा। उसने अपनी पहचान बताते हुए कहा कि स्कूल के गेट पर कुछ छात्रों ने उस पर हमला किया था। इसके बाद, उसे तुरंत कलावती सरन अस्पताल ले जाया गया और बाद में आरएमएल अस्पताल भेजा गया, जहां डॉक्टरों ने चाकू निकाला।