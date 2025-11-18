भारत समाचार

Delhi Police Operation : दिल्ली पुलिस को बड़ी सफलता, कई मामलों में वॉन्टेड पांच भगोड़े गिरफ्तार

Nov 18, 2025, 04:24 AM
नई दिल्ली: एक कोऑर्डिनेटेड मल्टी-यूनिट ऑपरेशन में, दिल्ली पुलिस ने चेक बाउंस होने से लेकर चोरी, एक्साइज एक्ट के उल्लंघन और गंभीर चोट पहुंचाने जैसे मामलों में वॉन्टेड पांच भगोड़ों को गिरफ्तार किया है।

 

मंगलवार को जारी एक ऑफिशियल प्रेस रिलीज के मुताबिक, ये गिरफ्तारियां आर.के. पुरम, दिल्ली कैंट, एएटीएस, पालम विलेज और वसंत विहार के पुलिस स्टेशनों की टीमों ने कीं।

 

जिला पुलिस ने कहा कि इन अपराधियों को अलग-अलग कोर्ट ने 8 अगस्त, 2002, 7 जुलाई, 2025, 1 सितंबर, 2025, 14 अक्टूबर, 2025 और 3 नवंबर, 2025 के ऑर्डर के जरिए भगोड़े अपराधी घोषित किया था।

 

अपने बयान में, पुलिस ने कहा कि यह कार्रवाई 'बड़े पैमाने पर मैनुअल और टेक्निकल सर्विलांस के साथ-साथ स्ट्रेटेजिक रेड' का नतीजा थी। इस ड्राइव का मकसद उन लोगों को टारगेट करना था जो लंबे समय से 'कानून की प्रक्रिया से बच रहे थे'।

 

भगोड़े अपराधियों से जुड़े पेंडिंग मामलों में कार्रवाई तेज करने के लिए, कई टीमें बनाई गईं, मुखबिरों को एक्टिव किया गया, और ग्राउंड स्टाफ को तैनात किया गया। प्रेस रिलीज में कहा गया है कि इन यूनिट्स ने 'भगोड़ों का पता लगाने के लिए टेक्निकल और मैनुअल जानकारी पर काम किया'।

 

पहले मामले में जितेंद्र शर्मा शामिल था, जो सीसी नंबर 20540/2024 (यू/एस 138 एनआई एक्ट) में वांछित था और 14 अक्टूबर को भगोड़ा घोषित किया गया था। गुप्त सूचना पर कार्रवाई करते हुए, पालम गांव पुलिस स्टेशन की एक टीम ने उसे पकड़ लिया। टीम में एसएचओ के मार्गदर्शन में एएसआई नित्यानंद, एएसआई अनिल और एचसी संतोष शामिल थे।

 

वसंत विहार पुलिस स्टेशन ने वसीम का पता लगाया, जिसे पीएस ओखला औद्योगिक क्षेत्र की एफआईआर नंबर 639/2020 (379/411/34 आईपीसी) में भगोड़ा घोषित किया गया था। सत्यापन पर, पुलिस ने पाया कि वह पहले से ही दो अन्य मामलों में तिहाड़ जेल में बंद है और आगे की कानूनी कार्रवाई के लिए संबंधित पुलिस स्टेशन को सूचित किया।

 

एक महत्वपूर्ण सफलता में, आर.के. पुरम पुलिस स्टेशन ने 53 साल के विष्णु को गिरफ्तार किया, जो एफआईआर नंबर 656/1995 (यू/एस 61/1/14 एक्साइज एक्ट) में 23 साल से ज्यादा समय से गिरफ्तारी से बच रहा था। उसे 2002 में ही भगोड़ा घोषित कर दिया गया था।

 

एक और बड़ी गिरफ्तारी राजेश कुमार की हुई, जो सीसी नंबर 39946/2018 (यू/एस 138 एनआई एक्ट) में वॉन्टेड था, जिसे दिल्ली कैंट पुलिस स्टेशन ने 16 नवंबर को एक टारगेटेड रेड के बाद पकड़ा।

 

एएटीएस/साउथ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट टीम ने सीक्रेट इन्फॉर्मेशन के बाद दिल्ली कैंट एरिया से विजय सिंह को भी गिरफ्तार किया, जिसे एफआईआर नंबर 14/2021 (यू/एस 325/506 आईपीसी) में भगोड़ा घोषित किया गया था।

 

पुलिस और भी भगौड़ों को पकड़ने की कोशिश में जुटी है।

 

--आईएएनएस

 

 

