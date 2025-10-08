Delhi Police Arrest : 8 साल से फरार अंतरराज्यीय इनामी अपराधी इमरान पलवल से गिरफ्तार

नई दिल्ली: दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने जयपुर में डकैती के मामले में 2017 से फरार अंतरराज्यीय इनामी अपराधी इमरान को गिरफ्तार किया है। खुफिया जानकारी के आधार पर टीम ने उसे हरियाणा के पलवल में पकड़ा, जहां वह ट्रक चालक के रूप में काम करता था।

अपराधी इमरान कई डकैती के मामलों में शामिल था और उस पर 5,000 रुपए का इनाम भी घोषित था। राजस्थान पुलिस ने दिल्ली पुलिस से इमरान को हिरासत में लेकर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है।

इस गिरफ्तारी टीम में दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा के इंस्पेक्टर राकेश कुमार, एसआई अमित ग्रेवाल, नरेंद्र सिंह, एएसआई कमल, हेड कांस्टेबल दिनेश, इरशाद और नहान शामिल थे।

टीम ने यह कार्रवाई थाना मुरलीपुर जयपुर में 21 अप्रैल 2017 को दर्ज एफआईआर के तहत की, जिसमें इमरान और उसके साथियों ने मुरलीपुरा क्षेत्र में एक ट्रक को रोककर चालक को बंधक बनाया और 40 लाख रुपए के प्लास्टिक के दाने लूट लिए थे। लूट के बाद चालक और ट्रक को सुनसान जगह पर छोड़ दिया गया था।

इसके बाद दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने कई अपराधों में शामिल फरार अपराधियों को पकड़ने के लिए चल रहे अभियान के तहत इमरान का पता लगाने के लिए अपने मुखबिरों को लगाया। जिसके बाद बुधवार को मिली सूचना के आधार पर टीम ने पलवल में छापा मारा, जहां पता चला कि इमरान कोल्हापुर जाने की तैयारी में था। जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया।

अपराधी इमरान के खिलाफ राजस्थान के अजमेर में थाना किसनगढ़ और जयपुर के थाना मुरलीपुरा सहित कई थानों में मुकदमा दर्ज है। राजस्थान पुलिस अब अपराधी से पूछताछ कर रही है।

इमरान ने कई वारदातों में शामिल होने की बात स्वीकार की है और अपने गिरोह के बारे में भी बताया है। राजस्थान पुलिस टीम बनाकर अन्य आरोपियों की तलाश कर रही है।