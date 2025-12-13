भारत समाचार

Delhi Police Arrest : दिल्ली पुलिस ने वाहन चोरी में किया युवक को गिरफ्तार, 2 स्कूटी और 3 मोबाइल बरामद

बिंदापुर में वाहन चोर गिरफ्तार, कई मामलों में पहले से रहा शामिल
Dec 14, 2025, 07:51 AM
नई दिल्ली: दिल्ली पुलिस की थाना बिंदापुर टीम ने वाहन चोरी के आरोप में एक युवक को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उसके पास से चोरी की गई 2 स्कूटी और 3 मोबाइल फोन बरामद किए हैं।

थाना बिंदापुर पुलिस टीम को सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति पिछले दो-तीन दिनों से रात के समय पुरानी पंखा रोड स्थित कम्युनिटी सेंटर के पास चोरी की स्कूटी पर आ-जा रहा है और उसके पास चोरी के मोबाइल फोन हैं, जिन्हें वह बेचने की फिराक में है। सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने तत्काल कार्रवाई करते हुए इलाके में घेराबंदी की।

इस दौरान पुलिस ने एक युवक को चोरी की स्कूटी पर आते हुए देखा, जिसे मौके पर ही पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। उसकी तलाशी लेने पर उसके पास से चोरी के मोबाइल फोन बरामद हुए। पूछताछ के दौरान उसने विकासपुरी इलाके से एक अन्य स्कूटी चोरी करने की बात भी कबूल की, जिसे उसने पंखा रोड पर नाले के पास छिपाकर रखा था। आरोपी की निशानदेही पर उक्त स्कूटी भी बरामद कर ली गई।

गिरफ्तार आरोपी की पहचान अभिषेक कुमार (26) निवासी मटियाला, उत्तम नगर (दिल्ली) के रूप में हुई। आरोपी पहले से ही छीनाझपटी और चोरी के 10 से अधिक मामलों में शामिल रहा है।

जांच में सामने आया कि आरोपी कोई काम नहीं करता और नशे की लत को पूरा करने के लिए चोरी को अंजाम देता है। इस कार्रवाई में कुल 2 चोरी की स्कूटी और 3 चोरी के मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं, जिनकी शिकायत ई-एफआईआर के जरिए दर्ज कराई गई थी।

दिल्ली पुलिस के अधिकारी ने बताया कि आरोपी से पूछताछ की जा रही है। ये किस गिरोह का है और किस-किस इलाके में वारदात की। पुलिस आरोपी अभिषेक की निशानदेही पर उन लोगों का पता लगा रही है कि जिन्हें चोरी के वाहन बेचे गए हैं। अन्य लोगों की गिरफ्तारी के लिए टीम का गठन किया जा रहा है, जल्द ही सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

 

