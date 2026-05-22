दिल्ली पुलिस ने वाहन चोरी और अन्य अपराधों में शामिल दो भाइयों को गिरफ्तार किया

नई दिल्ली: वाहन चोरी और संपत्ति से जुड़े अपराधों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए दिल्ली पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने शुक्रवार को दो भाइयों को गिरफ्तार किया, जिन पर वाहन चोरी और अन्य वारदातों में शामिल होने का आरोप है।

दक्षिण दिल्ली के अलकनंदा मार्केट के पास नियमित वाहन जांच के दौरान सीआर पार्क थाना पुलिस की सतर्क टीम ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया।

पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, पुलिस टीम को देखते ही आरोपी मोटरसाइकिल से भागने लगे। हालांकि, पुलिसकर्मियों ने उनका पीछा किया और कुछ दूर जाने के बाद दोनों को पकड़ लिया।

जांच में पता चला कि बरामद मोटरसाइकिल वसंत कुंज नॉर्थ थाना क्षेत्र से चोरी हुई थी। इस मामले में एफआईआर भी दर्ज की गई।

आरोपियों की पहचान 31 वर्षीय दीपक उर्फ सेठी और 29 वर्षीय टिंकू उर्फ भोला के रूप में हुई है। दोनों दक्षिण दिल्ली के आया नगर स्थित बांध रोड, फेज-6 के रहने वाले हैं। पुलिस के अनुसार, दोनों भाई हैं।

लंबी पूछताछ के दौरान आरोपी टिंकू ने बताया कि बुरी संगत के कारण दोनों भाई नशे के आदी हो गए थे। अपनी इस आदत को पूरा करने के लिए उन्होंने चोरी और सेंधमारी करना शुरू कर दिया। पुलिस के अनुसार, वे अपराध करने के लिए चोरी की मोटरसाइकिल का इस्तेमाल करते थे और चोरी का सामान घर में छिपा देते थे, जिसे बाद में स्थानीय बाजारों में बेच दिया जाता था।

आरोपियों ने आया नगर और आसपास के इलाकों में कई घरों में हुई चोरी की घटनाओं में अपनी संलिप्तता स्वीकार की है। उन्होंने बताया कि उन्होंने नकदी, गहने, मोबाइल फोन और अन्य कीमती सामान चोरी किए थे।

पुलिस के अनुसार, आरोपी खास तौर पर उन खाली और बंद घरों को निशाना बनाते थे, जो लंबे समय से बंद थे या जिनके मालिक बाहर गए हुए थे। वे मोटरसाइकिल से इलाके की रेकी करते थे और ऐसे घरों की पहचान करते थे, जिन्हें आसानी से चोरी के लिए चुना जा सके।

यह जोड़ी आमतौर पर देर रात में चोरी करती थी। वे ताले तोड़ने या किसी का ध्यान आकर्षित होने से बचने के लिए छत, बालकनी या घर के पीछे के रास्ते से अंदर घुसते थे। चोरी के बाद वे सामान को अपने घर में छिपा देते थे और बाद में उसे स्थानीय बाजारों में जल्दी पैसे कमाने के लिए बेच देते थे।

इस कार्रवाई के दौरान पुलिस ने 11 मोबाइल फोन, सात कलाई घड़ियां, दो सोने की चेन, सात चांदी के सिक्के, लगभग 750 ग्राम सोने और चांदी के आभूषण, 99,000 रुपये नकद, एक चांदी की मूर्ति, एक बटन वाला चाकू और अपराध में इस्तेमाल की गई चोरी की मोटरसाइकिल बरामद की।

पुलिस ने बताया कि इन गिरफ्तारियों से फतेहपुर बेरी थाना क्षेत्र में दर्ज चोरी के तीन मामलों, वसंत कुंज थाने के एक वाहन चोरी के मामले और सीआर पार्क थाने के आर्म्स एक्ट के एक मामले को सुलझाने में मदद मिली है।

पुलिस उपायुक्त (दक्षिण जिला) अनंत मित्तल ने कहा कि दक्षिण जिला पुलिस अपराध के प्रति 'जीरो टॉलरेंस' बनाए रखने और जनता की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है।

--आईएएनएस

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