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Delhi Theft Case : दिल्ली पुलिस की गिरफ्त में आया शातिर चोर, पैरोल पर रहते हुए भी वारदातों को दे रहा था अंजाम

पैरोल पर रहते हुए चोरी करने वाला आरोपी गिरफ्तार, पुलिस ने बरामद किए मोबाइल
Dainik HawkD
Dainik Hawk·
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Apr 06, 2026, 07:45 AM
दिल्ली पुलिस की गिरफ्त में आया शातिर चोर, पैरोल पर रहते हुए भी वारदातों को दे रहा था अंजाम

 

 

 

 

 

 

नई दिल्ली: पूर्वी जिले की एंटी-स्नैचिंग एंड बर्गलरी (एएसबी) सेल ने एक बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए एक सक्रिय चोर को गिरफ्तार किया है, जो पैरोल पर रहते हुए भी वारदातों को अंजाम दे रहा था। पुलिस की तेज और समन्वित कार्रवाई के चलते न सिर्फ आरोपी को पकड़ा गया, बल्कि चोरी हुआ सामान भी बरामद कर लिया गया।

मामला 5 अप्रैल का है, जब राजू नाम के एक व्यक्ति ने अपने घर में रात के समय हुई चोरी की ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराई। उसने बताया कि उसके घर से दो मोबाइल फोन (एक ओप्पो और एक आईफोन) चोरी हो गए हैं। इस शिकायत के आधार पर थाना कल्याणपुरी में ई-एफआईआर दर्ज किया गया और जांच शुरू की गई।

मामले की गंभीरता को देखते हुए एएसबी सेल की एक विशेष टीम बनाई गई, जिसका नेतृत्व एसआई अजय तोमर कर रहे थे। टीम में एएसआई साबू, हेड कांस्टेबल शैलेंद्र, मनेंद्र, सुबोध, नवदीप और कांस्टेबल मोरध्वज व अनंतपाल शामिल थे। पूरी टीम ने एसीपी ऑप्स ईस्ट पवन कुमार की निगरानी में तेजी से काम शुरू किया। पुलिस ने तकनीकी और मैनुअल दोनों तरीकों से जांच की। आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली गई, जिसमें आरोपी का चेहरा आंशिक रूप से नजर आया। इसके बाद लोकल इंटेलिजेंस और मुखबिर की मदद से आरोपी की पहचान की गई।

पुख्ता जानकारी मिलने के बाद पुलिस टीम ने कल्याणपुरी इलाके में छापा मारा और 36 वर्षीय आरोपी दीप सिंह उर्फ दीपक उर्फ दीपला को उसके घर से गिरफ्तार कर लिया। तलाशी के दौरान उसके पास से तीन मोबाइल फोन बरामद हुए, जिनमें से दो वही थे जो इस केस में चोरी हुए थे। पूछताछ में आरोपी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। जांच में सामने आया कि वह अनपढ़ है और मजदूरी करता है, लेकिन नशे की लत की वजह से अपराध की राह पर चल पड़ा। वह 12 अप्रैल 2026 तक पैरोल पर था, इसके बावजूद उसने चोरी की वारदात को अंजाम दिया।

पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार, दीप सिंह एक आदतन अपराधी है और उसके खिलाफ पहले से ही करीब 15 आपराधिक मामले दर्ज हैं, जिनमें लूट, छिनैती, चोरी, रंगदारी और हत्या के प्रयास जैसे गंभीर अपराध शामिल हैं। फिलहाल पुलिस आगे की जांच में जुटी हुई है।

--आईएएनएस

 

 

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