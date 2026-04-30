Mobile Snatching Case : पुलिस ने मोबाइल छीनने वाले एक आरोपी को पकड़ा, फोन बरामद

नई दिल्ली: कल्याणपुरी पुलिस स्टेशन की टीम ने मोबाइल फोन स्नैचिंग के आरोप में एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी के पास से छीना गया मोबाइल बरामद किया गया।

पुलिस ने बताया कि पूर्वी जिले में चोरी और झपटमारी की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए कल्याणपुरी पुलिस स्टेशन के कर्मियों को गश्ती के लिए निर्देशित किया गया था, जिसके बाद एक टीम का गठन किया गया। टीम ने सक्रिय रूप से स्थानीय खुफिया जानकारी जुटाई, मुखबिरों को सक्रिय किया और संवेदनशील क्षेत्रों में रणनीतिक निगरानी की।

पुलिस की ओर से बताया गया कि 27 अप्रैल को रात साढ़े आठ बजे ओम प्रकाश सिंह यादव नाम के एक शख्स ने झपटमारी की एक घटना की जानकारी पुलिस को दी। पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए 19 वर्षीय नितिन को गिरफ्तार किया। उसके पास से मोबाइल बरामद किया गया।

वहीं, एक और मामले में पुलिस ने जानकारी दी कि मधु विहार पुलिस स्टेशन के ईआरवी स्टाफ ने चोरी की एक मोटरसाइकिल और गांजे के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया। एनडीपीएस एक्ट के प्रावधानों के तहत उसके पास से 71.58 ग्राम गांजा बरामद किया गया। 27-28 अप्रैल की दरमियानी रात ईआरवी स्टाफ ने गश्त के दौरान एक संदिग्ध व्यक्ति को मोटरसाइकिल पर बैठे देखा। पुलिस को देखते ही आरोपी भागने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की और थोड़ी दूर तक पीछा करने के बाद उसे पकड़ लिया।

पूछताछ के दौरान आरोपी ने खुलासा किया कि अपराध करते समय पकड़े जाने से बचने के लिए उसने मोटरसाइकिल अपनी निजी आवाजाही के लिए और आगे के चोरी की थी। उसने यह भी स्वीकार किया कि वह अपने निजी इस्तेमाल के साथ-साथ स्थानीय संपर्कों को छोटी मात्रा में बेचने के लिए भी गांजा खरीदता और अपने पास रखता था।

--आईएएनएस

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