Delhi Illegal Liquor: नगरी में सक्रिय शराब तस्कर गिरफ्तार, 260 क्वार्टर बरामद

नई दिल्ली: देश की राजधानी दिल्ली में अवैध शराब की बिक्री और तस्करी पर नकेल कसने के लिए पुलिस लगातार अभियान चला रही है। इसी कड़ी में थाना नंद नगरी की गश्ती टीम ने एक सक्रिय शराब तस्कर को गिरफ्तार कर बड़ी मात्रा में अवैध शराब बरामद की है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से कुल 260 क्वार्टर अवैध शराब जब्त की है।

पुलिस के अनुसार, 28 अगस्त को दोपहर लगभग 12:15 बजे ए-ब्लॉक, नंद नगरी इलाके में गश्त के दौरान हेड कांस्टेबल दीपक और कांस्टेबल शैलेश ने एक संदिग्ध व्यक्ति को घर के बाहर बैठकर लोगों को कुछ बेचते हुए देखा। पुलिस टीम को देखते ही वह संदिग्ध व्यक्ति एक बैग उठाकर भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन सतर्क पुलिसकर्मियों ने उसे तुरंत पकड़ लिया।

जब पुलिस ने उसके बैग की तलाशी ली तो उसमें से 60 क्वार्टर अवैध शराब बरामद हुए। मौके पर ही उसे हिरासत में लेकर थाने लाया गया और एक्साइज एक्ट की धारा 33 के तहत मामला दर्ज किया गया।

पूछताछ में आरोपी की पहचान दीपक कुमार (24), पुत्र विनोद कुमार, निवासी ए-1/243, नंद नगरी के रूप में हुई। शुरुआती पूछताछ में दीपक ने स्वीकार किया कि वह लंबे समय से अवैध शराब की बिक्री में लिप्त है। उसकी निशानदेही पर पुलिस ने छापेमारी की और 200 क्वार्टर अवैध शराब का एक और जखीरा बरामद किया।

पुलिस अधिकारियों का कहना है कि आरोपी से पूछताछ जारी है और यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि वह किन लोगों से शराब की सप्लाई लेता था और किन क्षेत्रों में इसकी खपत करता था।

इससे पहले, 21 अगस्त को द्वारका जिले की स्पेशल स्टाफ टीम ने अंतरराज्यीय अवैध शराब तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए एक तस्कर को गिरफ्तार किया था। आरोपी के पास से 42 कार्टन (2100 क्वार्टर) अवैध शराब जब्त की गई थी, जो हरियाणा में बिक्री के लिए लाई जा रही थी।