ATM Fraud Delhi: दिल्ली पुलिस ने एटीएम धोखाधड़ी के आरोपी को गिरफ्तार किया, 90,000 रुपए बरामद

नई दिल्ली: दिल्ली पुलिस की हरि नगर थाना टीम ने पश्चिम जिले में एक ठग को गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान कृष्ण उर्फ ऋषि के रूप में हुई है, जो पहले भी एक आपराधिक मामले में शामिल रहा है। उसके पास से 90,000 रुपए की नकदी बरामद की गई है।

पुलिस के अनुसार, आरोपी एटीएम कक्ष में घुसकर लोगों का ध्यान भटकाता था, उनके पासवर्ड नोट करता और फिर उनके एटीएम कार्ड को मिलते-जुलते कार्ड से बदल देता था।

घटना की शुरुआत 1 अगस्त 2025 को हुई, जब शिकायतकर्ता ने हरि नगर के डीबी ब्लॉक स्थित एक एटीएम से नकदी निकालने की कोशिश की। इस दौरान दो युवक उसके पास आए और मदद की पेशकश की, लेकिन लेनदेन विफल रहा। अगले दिन, शिकायतकर्ता को 90,000 रुपए के दो अनधिकृत लेनदेन के संदेश मिले और उसने पाया कि उसका एटीएम कार्ड बदल दिया गया था। इस संबंध में हरि नगर थाने में एफआईआर संख्या 80077850/2025 दर्ज की गई और जांच शुरू की गई।

जांच के लिए एसआई विक्रांत सिंह के नेतृत्व में एक विशेष टीम गठित की गई, जिसमें एसआई श्याम, हेड कांस्टेबल सोमबीर, कांस्टेबल मनोज, कांस्टेबल दीपक और कांस्टेबल मनीष शामिल थे। इस टीम ने इंस्पेक्टर आशु गिरोत्रा, एसएचओ/थाना हरि नगर, सुश्री नीरज टोकस, एसीपी/राजौरी गार्डन, और डीसीपी/पश्चिम के मार्गदर्शन में काम किया।

पुलिस जांच में पता चला कि आरोपियों ने तिलक नगर स्थित एक बैंक एटीएम मशीन से बदले गए एटीएम कार्ड का उपयोग करके शिकायतकर्ता के बैंक खाते से राशि निकाल ली थी।

तकनीकी निगरानी और मैन्युअल खुफिया जानकारी के आधार पर, आरोपियों की पहचान कृष्ण उर्फ ​​ऋषि (24 वर्ष) और उसके रिश्तेदार अमरनाथ के रूप में हुई। आरोपी कृष्ण उर्फ ऋषि, सुल्तानपुरी, दिल्ली का निवासी, को गिरफ्तार कर लिया गया। उसकी निशानदेही पर 90,000 रुपए की ठगी की राशि बरामद की गई। सह-आरोपी अमरनाथ को पकड़ने के लिए जांच जारी है। पुलिस ने इस मामले को धारा 318(4)/303(2) बीएनएस के तहत सुलझा लिया है।