Delhi Bus Accident : दिल्ली के ओखला में दर्दनाक सड़क हादसा, ड्यूटी पर जा रहे व्यक्ति की मौत

Oct 04, 2025, 04:13 AM
नई दिल्ली: देश की राजधानी दिल्ली के ओखला इंडस्ट्रियल एरिया थाना क्षेत्र में शुक्रवार को एक दर्दनाक हादसा हुआ। पुलिस कंट्रोल रूम (पीसीआर) को दोपहर लगभग 2:50 बजे एक हादसे की खबर मिली।

 

 

 

हादसे की सूचना मिलते ही एसएचओ समेत स्थानीय पुलिस टीम मौके पर पहुंची। यह हादसा ओखला फेज-1 के तेहखंड बस डिपो के सामने हुआ था, जहां सड़क पर मृतक का शव पड़ा था। मृतक की पहचान दशरथ सिंह ओझा (57) के रूप में हुई। वह पश्चिमी दिल्ली के विकास कुंज का रहने वाला था।

 

पुलिस की जांच में यह सामने आया कि मृतक दशरथ सिंह ओझा ड्यूटी पर जा रहे थे। वे बाइक से ईएसआईसी अस्पताल की ओर ड्यूटी के लिए जा रहे थे। जैसे ही वे तहखंड बस डिपो के सामने पहुंचे, तभी एक बस ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी।

 

बस चालक की पहचान दिल्ली के बदरपुर निवासी रामकांत के रूप में हुई। बस से टक्कर लगने के बाद ओझा बस के पिछले दाहिने पहिए के नीचे आ गए और मौके पर ही उनकी मौत हो गई। पुलिस को मृतक की बाइक और हादसे में शामिल बस घटनास्थल पर खड़ी मिली।

 

पुलिस ने मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं, क्राइम टीम ने मौके पर पहुंचकर घटनास्थल की जांच की, तस्वीरें खींचीं और मृतक के सामान को कब्जे में लिया।

 

पुलिस ने इस संबंध में मामला दर्ज कर लिया है। बस चालक रामकांत को गिरफ्तार कर लिया गया है और आगे की कानूनी कार्यवाही जारी है।

 

 

 

