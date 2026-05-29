आदर्श नगर आगजनी मामले में नाबालिग गिरफ्तार, सोशल मीडिया पर हथियार दिखाने और अपराध को बढ़ावा देने का आरोप

नई दिल्ली: दिल्ली के उत्तर-पश्चिम जिले में स्पेशल स्टाफ/एनडब्ल्यूडी की टीम ने एक वांछित सीसीएल (कानून का उल्लंघन करने वाला बच्चा) को गिरफ्तार किया है। यह सीसीएल आदर्श नगर थाना क्षेत्र में दर्ज आगजनी के एक मामले में वांछित था और लंबे समय से पुलिस की गिरफ्त से बच रहा था। पुलिस के अनुसार आरोपी सोशल मीडिया पर भी काफी सक्रिय था और वह आपराधिक गतिविधियों का महिमामंडन करने के साथ-साथ हथियारों का प्रदर्शन भी करता था।

दिल्ली के उत्तर-पश्चिम जिले में स्पेशल स्टाफ/एनडब्ल्यूडी की टीम ने एक नाबालिग को हिरासत में लिया है। यह नाबालिग आदर्श नगर थाना क्षेत्र में दर्ज आगजनी के एक मामले में वांछित था और लंबे समय से पुलिस की पकड़ से बच रहा था। पुलिस के अनुसार, आरोपी सोशल मीडिया पर भी काफी सक्रिय था और वह आपराधिक गतिविधियों का महिमामंडन करने के साथ-साथ हथियारों का प्रदर्शन भी करता था।

जानकारी के मुताबिक, यह मामला तब सामने आया जब पुलिस टीम इलाके में आपराधिक गतिविधियों पर नजर रखने के लिए नियमित निगरानी कर रही थी। इसी दौरान तकनीकी जांच और सोशल मीडिया मॉनिटरिंग के जरिए एक संदिग्ध अकाउंट की गतिविधियां सामने आईं।

यह अकाउंट "क्राइम" नाम से संचालित किया जा रहा था और इसका यूजरनेम "किंग ऑफ आजादपुर" बताया गया है। इस अकाउंट पर लगातार ऐसे वीडियो और पोस्ट डाले जा रहे थे, जिनमें हथियारों का प्रदर्शन किया जाता था और अपराध से जुड़ी गतिविधियों को बढ़ावा दिया जाता था। पुलिस का कहना है कि इन पोस्ट का उद्देश्य इलाके में दहशत फैलाना और अपनी आपराधिक छवि बनाना था।

जांच के दौरान यह भी सामने आया कि हिरासत में लिया गया आरोपी पहले भी कई आपराधिक मामलों में शामिल रह चुका है। उसके खिलाफ कुल पांच मामले दर्ज पाए गए हैं, जिनमें छीनाझपटी, मारपीट, आगजनी, चोरी और हत्या के प्रयास जैसे गंभीर अपराध शामिल हैं। पुलिस का कहना है कि इतनी कम उम्र में भी उसका अपराध की ओर लगातार झुकाव चिंता का विषय है।

पुलिस के अनुसार, आदर्श नगर थाने में दर्ज एक आगजनी के मामले में आरोपी नामजद था। आरोप है कि उसने अपने दो साथियों के साथ मिलकर शिकायतकर्ता की मोटरसाइकिल में आग लगा दी थी। यह घटना उस समय हुई थी, जब शिकायतकर्ता ने शराब खरीदने के लिए अपनी बाइक देने से इनकार कर दिया था। इस घटना के बाद से आरोपी फरार चल रहा था और लगातार अपनी लोकेशन बदलकर पुलिस कार्रवाई से बचने की कोशिश कर रहा था।

स्पेशल स्टाफ की टीम ने गुप्त सूचना और तकनीकी निगरानी के आधार पर कार्रवाई करते हुए उसे हिरासत में ले लिया। पूछताछ में यह भी सामने आया कि वह सोशल मीडिया के जरिए युवाओं को प्रभावित करने और अपनी आपराधिक पहचान को मजबूत करने की कोशिश कर रहा था।

पुलिस अधिकारियों ने बताया कि उसके खिलाफ दर्ज मामलों की जांच पहले से चल रही है और उसकी सोशल मीडिया गतिविधियों की भी अलग से जांच की जा रही है। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वे किसी भी प्रकार की गैरकानूनी गतिविधियों का हिस्सा न बनें और सोशल मीडिया पर हथियारों या अपराध को बढ़ावा देने वाली सामग्री से दूर रहें। साथ ही, किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत पुलिस को देने की सलाह दी गई है। मामले की आगे की जांच जारी है।

--आईएएनएस

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